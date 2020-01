2019 går mot slutten og vi i Byas tar et tilbakeblikk på året som har gått.

Her får du de mest leste sakene fra Byas.no i oktober. Husker du noen av dem?

#1: Lager 157 åpner snart i Sandnes: – Burde ikke være lov!

Så billige plagg burde ikke være lov, uttalte Framtiden i våre hender. Selv mente den svenske kleskjeden at de driver på måter som gir lavere klimaavtrykk. 28. november åpnet Lager 157 sin 2000 kvadratmeter store butikk på kjøpesenteret Bystasjonen.

#2: Elektriske sparkesykler: – Du risikerer å sette deg i bunnløs gjeld for resten av livet

Er du en av dem som har sust rundt i gatene med de populære elektriske sparkesyklene? Da må du sørge for å holde deg til regelverket. Ulovlige elsparkesykler får Personskadeforbundet til å grøsse, og forsikringsselskapene er klare på at en ulykke kan koste deg dyrt.

#3: Restauranten skulle aldri åpnet. Nå får ingen kontakt med eierne

Stavanger kommune skrev i et brev til Silk Road Restaurant at driften måtte stoppe, hvis ikke risikerte restauranten dagbøter. Årsakene var flere og gjorde driften i strid med plan- og bygningsloven.

#4: Paradise-audition i Stavanger: – Mamma ba meg om å bytte etternavn

Hvordan hadde foreldrene dine reagert dersom du hadde dratt på audition til neste sesong av Paradise Hotel? Moren til Elena Larsen Gillstrøm (19) ba henne bytte etternavn, mens familien til Vetle Rødje (20) overtalte ham til å delta.

Håvard Tanche-Larsen Knutsen

#5: Trenden skaper hodebry for politiet: – Pål (14) ble fratatt elsparkesykkelen på stedet

Like før sommeren kom sparkesykkel-eksplosjonen, og ble uten tvil et populært fremkomstmiddel. Utfordringen er at mange av elsparkesyklene folk kjøper privat ikke er lovlige. Akkurat dette fikk Pål (14) oppleve.

Håvard Tanche-Larsen Knutsen

#6: Lille Vinkel Sko i Stavanger legger ned

Gjennom et innlegg på Facebook meldte Lille Vinkel Sko at de legger ned butikken i Laugmannsgata i Stavanger sentrum. Grunnen var fallende omsetning.

#7: 10 steder vi savner i Stavanger

Vår Byas-reporter tok en rusletur nedover memory lane og fant frem til 10 steder vi savner i Stavanger. Snobå i Madlakrossen er en av dem!

Anders Minge

#8: «Først Platekompaniet, og nå 4 Sound ... Eh ... Hallo?»

Byas-kommentator Fredrik Brimsø satte spørsmålstegn ved om netthandel er den virkelige grunnen til at Platekompaniet og 4 Sound måtte stenge dørene i Stavanger og Sandnes.

#9: Italienere åpner nytt pizzasted i Pedersgata

Siden mars har duoen Nicola Cataiano (38) og Emanuele Di Pofi (32) jobbet med å få lokalet til pizzastedet Panzanella i Pedersgata i stand. I oktober åpnet de dørene!

Håvard Tanche-Larsen Knutsen

#10: Gaming-senter åpner i de gamle lokalene til Platekompaniet

Selv om Platekompaniet stengte dørene i høst, skal det fremdeles dreie seg om spill og musikk på Arneageren. Tidlig i oktober åpent Omega VR Games Center.