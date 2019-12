2019 går mot slutten og vi i Byas tar et tilbakeblikk på året som har gått.

Her får du de mest leste sakene fra Byas.no i februar. Husker du noen av dem?

#1: Hadde du bestått teorien?

En quiz topper lista. Kanskje et tegn på at det er flere som trenger en liten oppfriskning? Neida. (Joda.) Uansett: Her kan du ta quizen - og sjekke deg selv!

#2: Gaffel & Karaffel skifter navn og konsept

Med splitter nye lokaler og meny, håpte Nick & Jonnies å kvitte seg med det formelle stempelet som Gaffel & Karaffel har hatt.

Ine Espevik Larsen

#3: Eg & Du på Eiganes: – Vi visste det kom til å bli tøft, men ikke så tøft

Likevel kunne gründerne bak Eg & Du på Eiganes melde om overskudd i sitt første år i full drift. Dét var det mange som ville lese om!

#4: Thea (21) fra Stavanger er med i Paradise Hotel

En annen populær sak? Lokale deltakere i Paradise Hotel er en sikker hit. I 2019 var Thea eneste lokale deltaker fra starten av.

TV 3

#5: Fredrik (29) fra Stavanger omsetter for millioner i USA

Etter å ha studert i New York, ville stavangermannen hjelpe andre studenter inn på det vanskelige leiemarkedet i storbyen. Slik havnet han i eiendomsbransjen i sjølvaste US and A!

#6: Bli med inn i De Røde Sjøhus: Slik blir The Old Irish Pub

Kort tid etter at Rekom og Heidi’s Bier Bar hadde varslet ankomst, ble det klart at også et annet dansk selskap rykket inn i Stavanger: The Old Irish Pub. Vi fikk en sniktitt på planene!

Håvard Tanche-Larsen Knutsen

#7: Her skal Thomas (27) åpne kafé

Åpninger blir som regel alltid godt lest. Og det som var spesielt med denne plassen? Både maten og møblene skulle stavangermannen lage selv(!).

#8: Klesbutikk konkurs

Gjerne ikke fullt så moro, men like populært, er nedleggelser. At Obsession måtte legge ned i Sandnes etter ti år, var det mange som var interesserte i.

#9: Sjekk hva vi fant på Finn.no

En tur innom Finn.no kan fort bli gøy. Vi fant blant annet disse 8 godbitene som skulle gis bort i Stavanger og Sandnes - believe it or not!

#10: En vemodig siste dans på Hall Toll

15 år med å huse festglade siddiser ble avsluttet med et (konfetti)smell da Hall Toll stengte dørene for godt. Byas tok turen innom siste kvelden!

Magnhild Mostad