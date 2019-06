De 5 verste turistfellene i Stavanger og Sandnes

Rogaland er en riktig så populær destinasjon for turister, og heldigvis finnes det mange attraksjoner som vi gladelig viser fram over en lav sko.

Men hvor hippe er disse «must see»-ene, egentlig? Og med lokale øyne – gir de valuta for pesetasene?

1. Klassikeren – Sverd i fjell

La gå. Sverd i fjell er et vakkert monument. Det står fjellstøtt og våker over horisonten som den tro, lokale tjeneren det er.

Og hvem har vel vondt av å bli minnet om vår primitive, blodtørstige fortid som vikinger?

«Der Norge ble samlet», kalles området. Men det er vel mest et sted hvor turistbusser samles.

Pluss for høy sannsynlighet for likes på sverd-selfies på Instagram.

Lars Idar Waage

2. Utsiktens tjener – Valbergtårnet

Det snaut 30 meter høye tårnet som kaster skygge over Café Sting ble bygget som et utkikkstårn for Stavangers vektere på begynnelsen av 1850-tallet.

I dag huser tårnet færre og færre av byens sikkerhetspersonell, men flere og flere skuelystne turister.

Ingenting å si på utsikten over byen, men om du eksempelvis har besøkt Empire state building i New York, skal det litt til for at en kikk ut fra Valbergtårnet skal ta helt av.

Stort testosteronpluss for batteriet av kanoner på baksiden.

Torstein Lillevik

3. Taket over byen – Lanternen

Midt i Langgata i Sandnes ligger en snodig konstruksjon; et svevende hustak som fungerer som alt fra torg til scene.

Det frister å lure frem begrepet «så stygt at det er pent». Funksjonelt, bevares, men ikke akkurat noen lokal Taj Mahal.

«Ikke så interessant, men verdt en titt hvis du er i Sandnes», heter det seg på Tripadvisor.

Den kan vi langt på vei stille oss bak.

Carina Johansen

4. For spesielt interesserte – Oljemuseet

Oljemuseet har siden oppstarten i 1999 vært hyppig besøkt av både innfødte, tilflyttere og tilreisende.

Ikke overraskende, da Stavanger har gjort seg mer enn fortjent til tittelen «Oljebyen».

Og et museum for å vise frem prov på utvikling og gammel storhet er bare uvelkomment for de største tilhengerne av janteloven.

Særlig spennende er det likevel ikke. Høydepunktene fins i de mer lekne stasjonene, som mørkerommet og fluktnettet i den øverste etasjen.

Ikke et sted du tar med noen på første date.

Jarle Aasland

5. Rust in peace – Rustne menn

De rustne mennene, eller «jernmennene», er plassert på 23 ulike steder i Stavanger.

Men hvem liker egentlig 1.95 meter høye menn som bare står og stirrer?

Kunstverket begynte som noe vakkert, men nå fremstår de rustne herrer som en merkelig søskenflokk med en temmelig lav sosial intelligens.

High five til den som klarer å passere herremannen i parkeringsanlegget i Valberget på nattestid uten å hyle.

Fredrik Brimsø

