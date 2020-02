Emil (20) fra Sandnes er klar for «Paradise Hotel»

For å ta opp kampen med «Ex On The Beach», kjører TV3 på med hele to sesonger av «Paradise Hotel» i 2020, skriver Dagbladet, som er først ute med årets deltakere i det famøse realityprogrammet.

Når det blir dobbelt så mange sesonger i løpet av ett år, blir episodene til gjengjeld færre - men konseptet er selvfølgelig akkurat det samme:

En gjeng med unge single flytter inn på et luksushotell i Mexico. Alt ligger til rette for fest og flørting, i tillegg til en solid dose drama og intriger. Den som står igjen til sist stikker av med premien på 500.000 kroner.

Vil starte business

Blant årets deltakere finner vi Emil Wille Gramstad (20) fra Sandnes. Han studerer økonomi- og forretningsjus i Bergen.

20-åringen tror deltakelse på hotellet vil åpne dører i framtida, men at det ikke er hovedgrunnen til at han meldte seg på:

– Drømmejobben er å lage merkevare av mitt egen navn – å starte en business og bli min egen sjef, sier han til dagbladet.no, og legger til:

– Hadde det ikke vært en premiepott, hadde jeg aldri vært med.

I introduksjonsvideoen beskriver han seg selv som «veldig mye»:

– Enten liker folk meg veldig godt eller så har de ganske mye imot meg.

Ikke vært i forhold før

Gramstad understreker at han ikke ønsker å ha sex inne på hotellet, men at man aldri vet hva som kan skje.

Sandnes-gutten har aldri vært i et forhold før, men tror at når han først finner «Den Rette», vil det vare livet ut!

– Jeg vil gifte meg med henne, jeg har ikke lyst til å skille meg eller slå opp. Jeg ønsker meg et kjærlighetsliv som fra en romantisk film, uttaler han til Dagbladet.

Drømmedama beskrives som gjerne litt eldre - og aller helst svensk. Og legger til i introduksjonsvideoen at han er svak for stort smil, flotte tenner og langt brunt hår!

Sesongpremiere på Paradise Hotel er 9. mars på Viaplay, Viafree og TV3.