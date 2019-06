Stavanger-låtskriver med K-pop-suksess

Ottestad gjorde seg kjent for befolkningen med gruppene 2 Brave og The Getaway People. Sistnevnte ble et «close, but no cigar»-band som oppnådde suksess i inn- og utland før de hang fra seg set-listene og den helt store driven etter et års tid på turné i USA på nitti-tallet.

Ottestad har holdt seg i musikken siden, og har gjort god butikk på låtskriveri. Nylig har det blitt mindre av sanger i «Come undone»-segmentet, men desto mer K-pop.

Det blir det mer av fremover, ifølge hovedpersonen.

Sør-Koreansk milkshake

Den Sør-Koreanske gruppen Red Velvet består av fem unge kvinner som lot seg inspirere av vestlige band som Destiny’s Child og En Vouge, og opererer med stor suksess innen K-pop-sjangeren.

Låten «Milkshake» ble utgitt 19. juni i år, og har allerede streamet over 600.000 ganger på Spotify. Sangen er signert blant andre Ottestad.

– De siste par årene har jeg jobbet mer med K-pop, og det begynte med Trondheim Songexpo hvor jeg startet å jobbe med publishing-selskapet Ekko som er et norsk/svensk/koreansk byrå. De har hatt masse suksess med sine låtskrivere og produsenter i mange år, og det har ført til at jeg har tatt mange skriveturer til låtskrivercamps i Europa det siste året. Milkshake ble skrevet på én av disse, forklarer Ottestad.

Å være låtskriver kan tidvis være en ensom affære, men Ottestad har god backing fra Stavanger kommune som sponser flere turer til låtskrivercamps ute i verden.

– Campene er viktige for låtskrivere som kanskje ikke bor i verdens navle. Da rullerer man med ulike team om komponerer musikk hver dag.

Sjekk ut sangen her:

Tilbake til skolebenken

Ottestad har tidligere skrevet musikk for blant andre Robbie Williams, Take That og lokale varianter som Jorunn Hodne, Kjartan Salvesen og Thomas Dybdahl. At han mestrer pop-faget er det ingen tvil om. K-pop, derimot, var et nytt territorium, skal vi tro Ottestad.

– K-pop har helt andre regler enn vanlig pop-musikk. Hva artistene vil ha og ikke ha i låtene er noe annet. Det første jeg måtte gjøre var å gå tilbake til skolebenken. Høre gjennom masse K-pop og omskolere meg. Sjangeren er veldig sukkersøt. Rappete med harde gutter som danser eller så er det «Se hvor cutesie vi er!»-jenter, utdyper Ottestad.

Konsept blir et veldig sterkt fokus innen K-pop.

– Det er så pop som det kan bli – og enda litt mer. Stort sett beholder artistene det kule engelske ordet i refrenget og skriver om resten til koreansk. Konseptet må være veldig sterkt, og alle må få et inntrykk av hva låten handler om. Det har ingenting å si om du snakker om verdensproblemer eller Milkshake. Du må si det på en kul måte så folk bryr seg, forklarer låtskriveren.

Ahn Young-joon / TT NYHETSBYRÅN

På flyttefot igjen

Etter 20 år med amerikansk postnummer flyttet Ottestad hjem til Stavanger i år. Nå blir det retur til statene.

– Det kan være vanskelig å tjene penger som låtskriver, og det er ingen andre som driver med det jeg holder på med her. Jeg trenger K-pop track-guides, og må være der det skjer.

Norge blir et lite land i låtskriver-sammenheng. Flere europeiske byer ble vurdert, men valget falt på å dra tilbake til familiens hus i Nashville.

– Blir det mer K-pop framover?

– Absolutt. Håper å komme til første camp i Seoul i september. Bli kjent med artistene og høre hva de vil ha, avslutter Ottestad.