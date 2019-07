Som kjent er Martin langt fra i havn med bokserien «A Song of Ice and Fire». To titler gjenstår; «The Winds of Winter» og «A Dream of Spring», og noe av historien er den samme som TV-serieskaperne manet frem.

– Internett forandret alt dette på en måte som aldri har skjedd før, sier George R.R. Martin i et intervju med Entertainment Weekly.

Første bok i serien, «A Game of Thrones», kom ut i 1996, i nettets barndom. Martin sier at det var greit å legge inn hint i bøkene før, og bruker Jon Snows opphav som eksempel.

– Det var tidlige hint om hvem de var i bøkene, men for 99 av 100 lesere, ville avsløringen når den kom bli «å, det var en flott vri!". Men i internettets tidsalder, om bare én person av 100 forstår det og poster det online, så leser de 99 andre det. Plutselig er vrien som du bygger opp til ute overalt.

Den populære forfatteren snakker også om fristelsen for å forandre plottet i de kommende bøkene, men er klar i talen på at det er feil.

– Om du har planlagt en bestemt slutt, og du plutselig forandrer retning bare fordi noen har skjønt den, eller ikke liker den, så ødelegger det hele strukturen. Så nei, jeg leser ikke fan-nettsteder. Jeg ønsker å skrive boken jeg hele tiden hadde tenkt å skrive. Når den kommer ut, kan de like den – eller ikke like den, sier George R.R. Martin i intervjuet med Entertainment Weekly.