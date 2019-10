«Ex on the Beach»-Siv er klar for ny serie

«Ex on the Beach» er realitykonseptet som har fått Paradise Hotel til å ligne på «Hver gang vi møtes».

I sesong 1 ble det for første gang vist sekskant på norsk tv - i tillegg til en heftig dose drama og andre intriger - og Discovery selv meldte at de hadde jobbet hardt for å finne deltakere som kunne matche fjorårets cast.

Én av dem som slapp gjennom nåløyet var Siv Meyer fra Vigrestad.

Og jusstudenten har vist seg å være så populær at når «ferien» på Mauritius er over, er hun én av utvalgte EOTB-deltakere som Dplay følger videre i spin off-serien «Ex and the City».

Blir drama

– Innspillingen startet nesten med én gang vi kom hjem fra Mauritius, sier Siv Meyer til Byas.

Hun forteller at grunnen til at hun valgte å takke ja, var for å vise andre sider av seg selv.

– Egentlig synes jeg at jeg er framstilt akkurat sånn jeg er, med unntak av noen få klipp, men da kan folk også få se hvordan jeg er i hverdagen.

– Blir det like mye drama i «Ex and the City» som i EOTB?

– Ja, det blir det. Det blir klinsjer mellom guttene og drama mellom jentene, sier hun hemmelighetsfullt.

Positiv feedback

Hverdagen siden EOTB-starten har imidlertid vært svært hektisk med innspilling etter innspilling. Og akkurat nå er Siv og flere andre deltakere på Norges-turné.

– Jeg bor hjemme på Jæren for tiden, men er ute og reiser hver eneste helg og møter fans over hele landet. 15. november kommer vi til Stavanger. Det blir spennende, jeg har jo ikke vært ute i Stavanger siden jeg dro, sier Meyer, som synes at den nye kjendisstatusen er litt overveldende til tider.

– Jeg føler meg fortsatt som «den lille jenta fra Jæren», så at folk kommer til et sted bare for å møte meg, det er ganske surrealistisk.

Hun forteller at hun så å si bare har fått positive tilbakemeldinger fra folk.

– Jeg har fått én melding på Insta fra ei som syntes jeg var for kontrollerende. Men ellers har det ikke vært noe hate.

Grunnen til dét er kanskje at hun har opptrådt uten filter, tror Meyer.

– Jeg har ikke satt opp en fasade. Jeg har vist meg sårbar, forelska, glad og lei. Folk sier at de liker at jeg er så åpen og ærlig, og det er veldig mange unge som har sagt at de ser opp til meg på grunn av måten jeg står opp for meg selv og de rundt meg. Det setter jeg veldig stor pris på!

Booster hverandre

«Ex and the City» har premiere 28. oktober på Dplay. Andre deltakere som er med i spin off-serien, er det svenske brødreparet Pierre og Daniel, Andreas, Johanne og Victoria.

Spesielt Andreas Østerøy - som er den første homofile EOTB-deltakeren - og Meyer har funnet tonen:

– Siv har jeg blitt bestevenn med, og kan henge med opptil flere ganger i uka. Vi prøver å «booste» hverandre opp i bransjen. Hvis en av oss får et jobbtilbud, så nevner vi hverandre. Og i en bransje hvor mange er sjalu på hverandre, har vi noe helt spesielt sammen. I tillegg er hun dødscrazy og like oppmerksomhetssyk som meg, sier Osterøy til krsby.no.

Senior kommunikasjonsrådgiver i Discovery og pressekontakt for «Ex on the Beach Norge», Ola-Magnus Svihus, forteller at suksessen har gjort at selskapet nå velger å satse enda mer på EOTB:

– Begge sesongene av «Ex on the Beach Norge» har vært betydelige suksesser for Dplay, og det er helt naturlig at vi da forsøker å utvide universet. Det er betydelig interesse rundt deltakerne, og jeg tror seerne er nysgjerrige på hvordan de lever livene sine i Oslo også. Etter det jeg har sett av «Ex and the City» kan jeg love at det ikke blir kjedelig, sier Svihus til krsby.no.

