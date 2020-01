Talentprogrammet er nå i gang med sin 11. sesong for å finne «Norges neste superstjerne».

På Hurtigruten i kveld møtte Kaja Gundersen opp på audition sammen med sin far. Hun sang seg til tre klare ja fra alle dommerne og er med videre til Oslo.

– Dette var skikkelig kjekt! Jeg er veldig lettet og føler dette er en bekreftelse på at jeg er flink til å synge, så det er veldig stas, sier Kaja til Byas.

Det å melde seg på Idol er noe Kaja har vurdert lenge, men aldri turt å gjøre. Hun hadde egentlig tenkt til å trekke seg.

– Da de spurte meg om jeg kom eller ikke, svarte jeg egentlig nei, men så ombestemte jeg meg og tenkte at det er nå eller aldri.

Nerver

I dag jobber Kaja som eiendomsmegler i Stavanger. Det at musikkindustrien kan være et vanskelig levebrød har holdt henne tilbake fra å satse på musikk.

Men nå har hun bestemt seg for å dyppe tærne i vannet forsiktig, til tross for en oversvømmelse av nerver.

– Egentlig ville jeg bare gjemme meg under et bord, for jeg har aldri vært så nervøs og spent før. Heldigvis gikk det så bra som det kunne gå, og jeg får bli med til Oslo!

– Hva var det som gjorde deg så nervøs?

– For det første er jeg ikke vant til kameraer og tv-produksjon. Men det som gjorde meg mest nervøs var tanken på å stå foran tre dommere og gjøre noe så sårbart. Man føler seg veldig naken.

ENDRE FORBORD/TV 2

Far på gitar

Låten Kaja valgte å fremføre akustisk heter «Be Mine» og handler om ulykkelig kjærlighet.

Sangen er skrevet av artisten Robyn som i et intervju med I Like Music, fortalte at hun måtte mimre tilbake til tenårene for å finne en god måte å formidle sårbarheten på.

– Det er en sang jeg har likt i mange år, jeg synes Robyn har så sterke, følsomme tekster. Også var det jo et ekstra pluss at Silje er veldig glad i sangene hennes.

I denne sesongen av Idol har deltakere lov til å ta med deg en ekstra person på audition. Kaja valgte faren sin.

– Pappa og jeg har et veldig godt forhold, så han pleier ofte å ta med seg gitaren sin når jeg skal synge. Det var ekstra trygt og godt å ha ham med meg i dag, forteller hun.

ENDRE FORBORD/TV 2

Neste stopp = hovedstaden

– Jeg har fortsatt mye nerver i kroppen, men jeg er veldig spent for hva som skjer videre. Jeg har jo allerede oppnådd mer enn jeg trodde jeg skulle gjøre, så gullbilletten er en seier i seg selv for min del.

Det som gjør musikken så viktig for Kaja er følelsene melodiene og tekstene vekker. Både hos henne og de som hører på. Ordene TIX sa til henne da siste vers av sangen var over betydde derfor mye.

– Han fortalte meg at han ble helt satt ut og at det var et øyeblikk han kom til å huske lenge.

Denne sesongen av «Idol» sendes på mandager og fredager på TV2. Årets dommere er Tshawe Baqwa (kjent fra Madcon), artistmanager Silje Larsen Borgan i dommerpanelet og Andreas «TIX» Haukeland.