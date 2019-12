2019 går mot slutten og vi i Byas tar et tilbakeblikk på året som har gått.

Her får du de mest leste sakene fra Byas.no i mars. Husker du noen av dem?

#1: Mathilde (23): – Det tok tid å akseptere hvordan jeg så ut

Mathilde Arctander har en svært sjelden hudsykdom som gjør at hun ser litt annerledes ut. Det har til tider vært vanskelig å akseptere. Men den samme sykdommen har likevel gitt Stavanger-jenta muligheter i livet som hun ikke hadde fått ellers, fortalte hun til oss da vi intervjuet henne i mars.

#2: Da Tax (33) ikke fikk seg jobb, startet hun for seg selv. Nå kastes hun og familien ut av landet

En av gründerne bak kafeen Veggietable i Stavanger hadde for god utdanning til å jobbe i bedriften hun selv var med på å starte opp. I mars ble det klart at hun måtte ta med seg mann og to barn tilbake til Madagaskar etter åtte år i Norge.

Håvard Tanche-Larsen Knutsen

#3: Derfor møter du stengte dører hos McDonalds på Kvadrat

Mange lurte på dette. Svar: Burgerrestauranten skulle pusses opp for 8 millioner kroner.

#4: Ansatte i Hall Toll går til sak mot Heidi’s

22 tidligere ansatte ved utestedet Hall Toll gikk til sak mot sin nye arbeidsgiver. Bakgrunnen var at tidligere ansatte mente arbeidsgiver hadde permittert dem på ulovlig grunnlag.

Vi fulgte selvfølgelig denne saken i ettertid også: Slik endte konflikten.

#5: Ina (23) er kronisk syk. Problemet er at ingen ser det

Hvordan føles det å være så utmattet og energiløs at du ikke takler hverdagen, men ingen tror deg? Det kjenner Ina Møller (23) på daglig. Les intervjuet vår søstersite i Kristiansand, Krsby, gjorde med henne her.

Sondre Transeth

#6: Siv (21) fra Vigrestad er med på «Ex On The Beach»

EOTB er programmet som får Paradise Hotel til å se ut som «Hver gang vi møtes». Siv fra Vigrestad var med fra starten i 2019-versjonen, og kunne melde at «det kommer til å skje mye sykt»!

Siv Meyer fikk forresten være med i spin off-serie etter EOTB. Mer om dét her!

#7: Kafé i Østre bydel har stengt dørene

KaffeKanna i Stavanger øst måtte stenge dørene i mars.

– Husleien har dessverre blitt for høy, spesielt sett i sammenheng med kundegrunnlaget siste 12 måneder, uttalte daglig leder John Egil Gilje til Byas.

Håvard Tanche-Larsen Knutsen

#8: – Det finnes gjerne muligheter i andre land også, der vi er velkomne

Saken om Tax som ble kastet ut av landet fulgte vi selvfølgelig opp. Vi tok blant annet en prat med dem på Stavanger Lufthavn før de satte seg på flyet - uten returbillett.

#9: Nye leietakere er på plass: Her åpner det to barer og en nattklubb

Utelivskomplekset i Nedre Strandgate, der hvor Taket og Timbuktu holdt til, sto lenge tomt. I mars ble det klart at det ville bli tatt over av nye leietakere, og at Stavanger ville få tre nye utesteder!

Ove Heimsvik

#10: Tatoverte tittelen på sin første forestilling

Lokal-tv-reporter og influenser Veronica Simoné Fjeld skulle for første gang opptre med eget stand up-show, kalt «NATURLIGvis». Da tatoverte hun like gjerne tittelen på forestillingen, for som hun sa: – Det er jo ingen som ser den under de massive hengepuppene her!