Strømmegodbitene vi gleder oss til

HBO har julepakken klar – med tre store serienyheter på løpende bånd.

Ikke minst er strømmegiganten aktuell med kommende «The Outsider», en serie basert på Stephen King-boken med samme tittel. Dette er en serie det knytter seg betydelig spenning til, og datoen interesserte må merke seg er 13. januar. Da kommer to av seriens ti episoder. Deretter vil det komme én ny episode ukentlig, på mandager.

Opptakten til mysteriedramaet er det brutale drapet på en gutt i en amerikansk småby. Politietterforsker Ralph Anderson (Ben Mendelsohn) får jobben med å finne ut hva som har skjedd med Frankie Peterson, og han søker hjelp hos privatetterforskeren Holly Gibney (Cynthia Erivo). Jason Bateman (kjent fra blant annet «Ozark» og «Arrested Development») dukker opp i rollen som den lokale – og ikke rent lite mystiske – fotballtreneren.

Serien produseres av Mendelsohn og Bateman, mens manuset er forfattet av Richard Price («The Wire», «The Night Of»), som også er utøvende produsent

Bob Mahoney/HBO Nordic

Scrooge og romturisme

Men først vil HBO sette oss i real julestemning, og det gjør selskapet med en nytapping av Dickens ikoniske spøkelseshistorie: Selveste «A Christmas Carol».

Den ferske miniserien teller tre 60 minutter lange deler som blir tilgjengelig på HBO Nordic 23. desember. Det er Disney som har vært i sving, og de har hyret Steven Knight til å skrive – samt produsere sammen med kjenninger som skuespiller Tom Hardy og regissør Ridley Scott.

Igjen skal vi følge Scrooges spektakulære opplevelser sammen med tre spøkelser, og i rollen som den mareforfulgte Ebenezer Scrooge møter vi Guy Pearce. Andy Serkis, Stephen Graham og Charlotte Riley er også på rollelisten.

Robert Viglasky/FX NTB kultur

Smått stjernespekket blir det også når «Avenue 5» lander på skjermene 20. januar. Ingen ringere enn Hugh Laurie stiller i hovedrollen når denne komiserien gjør seg gjeldende – og tar oss med 40 år fram i tid. Romturisme er blitt vanlig, men noe går galt på «cruiseskipet» for vår mann, kapteinen (Laurie) som styrer skuta.

Serien kommer fra serieskaper Armando Iannucci, som har skrevet og regissert en rekke kritikerroste TV-produksjoner.

Bailey, Alex / HBO Nordic

Hobbiten og Hamilton

Viaplay lokker med den moderne klassikeren «Love Actually» som har fått en helt spesiell plass i mange nordboeres hjerter. Den er på plass i «katalogen» fra 21. desember.

I tillegg byr Viaplay på den ikke mindre klassiske Hobbiten-trilogien – og «Frost».

Noe norsk får vi også med oss, i og med siste sesong av «Okkupert» – som kommer med nye episoder gjennom hele desember.

En annen populær gjeng som blir å se i julen i regi av Viaplay, er karakterene fra South Park.

Også C More vil lokke TV-seere i fleng i julen, og melder at den britiske thrilleren «The Capture», som har fått høye terningkast fra anmelderhold, hadde premiere allerede 26. november og teller åtte deler.

Store forventninger er det også til spenningsserien «Hamilton» med Jakob Oftebro som agent. Teppet går opp 1. januar på C More og TV 2 Sumo.

I4U studio

C More byr videre på godbiter til de minste i familien, i form av «Biler» og «Fly» fra Disney, samt «Paddington 2», «Småkrypenes magiske hage» og «Trollkongens hale».

Voksne C More-tittere kan glede seg over at «Fifty Shades Freed» er på menyen, det samme er Greta Gerwigs kritikerroste drama «Lady Bird» med Saoirse Ronan i hovedrollen.

Og som en ikke så rent liten bonus: «Ringenes Herre»-trilogien er på plass i tilbudet fra 1. desember.

Ekteskapstrøbbel og rojal baby

Julen er allerede godt i gang på Netflix der den norske originalserien «Hjem til jul», med Ida Elise Broch i hovedrollen, har vært tilgjengelig siden 5. desember.

Netflix/NTB

I tillegg har mange rukket å glede seg over en slags moderne versjon av «Kramer mot Kramer»: Det kritikerroste filmdramaet «Marriage Story» med Adam Driver og Scarlett Johansson i rollene.

I tillegg byr julemåneden på storstilt fantasy med «The Witcher», som sjøsettes 20. desember med Henry Cavill i hovedrollen som Geralt.

Action og spenning blir det også i Michael Bay- regisserte «6 Underground» med Ryan Reynolds i hovedrollen.

Wilson Webb / Netflix

Vaskeekte julestemning bys vi også på, i form av «A Christmas Prince: The Royal Baby»: En film som følger opp to romantiske komedier.

Videre graver Netflix dypt i skattekista og byr på to virkelige klassikere i desember med blant annet «Grease» og hele «Gudfaren»-trilogien på menyen.

LES OGSÅ: