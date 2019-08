Dette kommer på Netflix og HBO i august

Bare å fylle opp kontoen, for det kommer rikelig med ting du kan se på veldig snart. For eksempel:

Lambs of God, sesong 1

HBO Nordic, 1. august

Dette skal være en mørk, gotisk serie som handler om tre nonner fra ulike generasjoner. De lever i utgangspunktet isolert ved kysten, før det kommer en uvelkommen besøkende som endrer deres verden for alltid.

Otherhood

Netflix, 2. august

Otherhood er en amerikansk komediefilm, basert på romanen Whatever Makes You Happy av William Sutcliffe. Det er morsdag, og tre forstadsmødre bestemmer seg for å reise til New York for å besøke sønnene sine - uten forvarsel.

Dear White People, sesong 3

Netflix, 2. august

Nå kommer tredje sesong av serien som følger en gruppe svarte studenter ved en Ivy League-instutisjon, som må takle ulike utfordringer knyttet til diskriminering. Da traileren til første sesong ble sluppet, oppsto en proteststorm mot Netflix der de ble anklaget for nettopp rasisme - men mot hvite.

Serien er basert på en film fra 2014 med samme navn, som vant pris under Sundance filmfestival.

Derry girls, sesong 2

Netflix 2. august

Den nord-irske serien følger livet til en tenåringsgjeng bestående av Erin, Orla, Clare, Michelle og James. Gjengen bor i byen Londonderry, midt under «The Troubles» - altså den mest intense perioden med indre konflikt i Nord-Irland.

Konflikten begynte med framvekst av borgerrettsbevegelser i 1968, og varte helt frem til annonseringen av våpenhvile i 1997.

The Naked Director, sesong 1

Netflix, 8. august

Toro Murinaishi revolusjonerte voksenfilm-bransjen i Japan. Denne biografiske serien følger det kaotiske livet regissøren, der han forsøkte å snu pornobransjen på hodet under den økonomiske oppsvingen i Japan på 1980-tallet.

Wu Assassins, sesong 1

Netflix, 8. august

En kokk blir forvandlet til en snikmorder, og må ut på et oppdrag for å redde Chinatown i San Francisco. Han er en del av en lang kamp mellom det gode og det onde, der han må sørge for at de mystiske Wu-kreftene ikke havner i gale hender. Første sesong har ti episoder.

Sintonia, sesong 1

Netflix, 9. august

Denne brasilianske tv-serien handler om mye, som blant annet musikk, narkotikahandel og religion i São Paulo. Tre tenåringer lever i den samme favelaen, og midt i alt dette forsøker de å følge drømmene sine mens de holder på vennskapet seg imellom.

Glow, sesong 3

Netflix, 9. august

Ikke fått med deg denne ennå? Her er det tonn med glitter, høye frisyrer og spetakkel som gjelder. Serien er inspirert av den ekte historien om kvinnelige wrestlere.

Det hele begynte i Los Angeles, men i tredje sesong flyttes handlingen til intet mindre enn Las Vegas.

Cable Girls, sesong 4

Netflix, 9. august

Denne populære spanske serien var den første som ble produsert i Spania, eksklusivt for Netflix. Nå i august kommer den siste sesongen, der vi for siste gang for oppleve 20-tallets Madrid og de fire kvinnene i The National Telephone Company sine romanser, vennskap og den gang moderne arbeidsliv.

In the Shadow of the Moon

Netflix, 9. august

En politimann i Philadelphia leder jakten etter en seriemorder som ser ut til å time forbrytelsene sine etter månefasene. Denne filmen skal være en sci-fi-thriller, med noen store stjerner som Michael C. Hall og Boyd Holbrook.

Succession, sesong 2

HBO Nordic, 12. august

I denne serien får vi følge en dysfunksjonell, amerikansk mediemogul-familie. Logan Roy og hans fire barn kontrollerer medieimperiet, og må takle en fremtid der en stadig eldre far begynner å tre tilbake fra selskapet. Serien har høstet en rekke nominasjoner, som hos Golden Globe og Emmy Award.

Sacred Games, sesong 2

Netflix, 15. august

Dette er en indisk serie, basert på en roman med samme navn. En kobling i fortiden fører en politimann til en gjengleder på rømmen som gir han en kryptisk advarsel. Det blir politimannens oppgave å redde Mumbai fra en katastrofe. Dette er den første originale Netflix-serien fra India, og sesong 2 kommer nå i august.

Mindhunter, sesong 2

Netflix, 16. august

Det er nå to år siden «Mindhunter» fengslet Netflix-abonnentene for alvor. I sesong to kan vi forvente oss et tidshopp fra den første sesongen, men FBIs spesialagenter fortsetter jakten på svar i psyken hos ekstreme mordere. I denne sesongen skal serien ta for seg «the Atlantic murders» mellom 1979 og 1981.

The Righteous Gemstones, sesong 1

HBO Nordic, 18. august

Denne amerikanske komedie-serien følger en berømt men dysfunksjonell familie med televangelister - altså predikanter som forkynner sitt kristne budkap via tv eller radio. Her er det en rekke kjente skuespillere med, som Danny McBride, John Goodman og Adam DeVine.

Light as a Feather, sesong 2

Netflix, 20. august

Dette er en overnaturlig thriller-tv-serie, basert på boken med samme navn. Det hele begynner med at en gruppe tenåringsjenter må takle en rekke overnaturlige hendelser, på grunn av det uskyldige spillet «Light as a Feather, Stiff as a Board».

Beforeigners, sesong 1

HBO Nordic, 21. august

Dette er den første norske serien bestilt av HBO Nordic! Tittelen «Fremvandrerne», som er norsk arbeidstittel – mens den engelske er «Beforeigners», sikter til handlingen: Der en strøm av mennesker fra fortiden søker tilflukt i vår tid, og transformerer samfunnet.

Power, sesong 6

HBO Nordic, 26. august

«Power» ruller og går, og nå er vi allerede oppe i sjette sesong. Den forrige sesongen endte med en skikkelig «cliffhanger» - vil det igjen bli Ghost versus Tommy? Er det slutt for Angela? Det blir spennende å se i slutten av august.

The Affair, sesong 5

HBO Nordic, 26. august

For denne har det vært Golden Globes i fleng. Den femte sesongen vil finne sted 20-30 år etter hendelsene i sesong 4, med en rekke rollebytter - fordelt på elleve episoder.