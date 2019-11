Tiktok har over 1,5 milliarder månedlige brukere, og er uten tvil en enorm rival for Instagram.

Nå lanserer Facebook-eide Instagram en helt ny funksjon for kjappe videoklipp med musikk - ikke ulikt videoene brukerne kan lage hos Tiktok. Det skriver Techcrunch og Tek.no.

Den nye funksjonen, kalt Reels, lar Instagram-brukere lage videoklipp på opptil 15 sekunder, legge til musikk og dele dem på «Stories». Her får videoene muligheten til å gå viralt via «Top Reels» under «utforsk»-seksjonen.

Som hos Tiktok kan brukerne velge blant et stort musikkbibliotek, eller låne lyd fra andre videoer for å eksempelvis lage sin egen remiks.

Selv mener Instagram at det ikke er snakk om kopiering fra Tiktok, men det å ha funksjoner der brukere kan dele videoer med musikk rett og sett er en naturlig ting å gjøre, en universal idé, skriver Tek.no.

Ifølge Techcrunch ligger Reels-funksjonen inne på Instagram Stories, ved siden av funksjonene «boomerang» og «super-zoom». Der kan man spille inn en video i stillhet, hente lyd fra andre videoer ved hjelp av hashtag-søk eller ved å søke opp en populær sang.

I tillegg jobber Instagram med ulike redigeringsverktøy for videoene, som at man kan legge til tekst, filter og andre effekter.

Enn så lenge er funksjonen kun rullet ut til brukere i Brasil, et marked der det er et stort antall Instagram-brukere, men ikke ikke fullt så mange Tiktok-brukere. Brasilianske brukere kunne først ta i bruk funksjonen tirsdag denne uken, og det er ikke sagt noe om og når Reels eventuelt rulles ut internasjonalt.

