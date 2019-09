Lokale deltakere kjemper om seier i årets «Farmen»

«Farmen» er et av de mest seiglivede realitykonseptene her til lands. Helt siden 2001 har deltakere kjempet for tilværelsen i landlige omgivelser - uten moderne hjelpemidler, men til gjengjeld har det vært nok av drama!

I 2019-versjonen er det intet mindre enn to lokale deltakere som har muligheten til å stikke av med seieren: Asad Shehada fra Stavanger og «Farmen-Frank»!

Restauranteier-fordel

29-åringen Asad Shehada er født og oppvokst på Gazastripen, bodd i Yemen, Dubai i Frankrike - før han til slutt slo seg til ro i Stavanger.

Her driver han til vanlig to kebabrestauranter, noe han tror kan være en fordel inne på gården:

– Jeg lukter jo mat hele tiden, og da får du ikke lyst på mat, så jeg spiser bare to måltider om dagen uansett, sier han i lanseringsintervjuet til TV2.

Han sier at han ser fram til å spole tiden tilbake helt til 1919.

– Å komme bort fra all moderne teknologi - det må jo være en herlig opplevelse!

Fra nordfylket har vi også Leif Kristian Tindeland (27).

Haugesunderen, som jobber som tømrer/dørvakt, tenker imidlertid ikke så altfor mye på konkurransen.

– Jeg har jo selvfølgelig et vinnerinstinkt, men det viktigste er å bli kjent med folk og prøve noe nytt, sier han til TV2.

Espen Solli

Gjør comeback

Frank Tore Aniksdal - eller bare «Farmen-Frank» - gjør altså comeback på skjermen i år. Han var en av de største personlighetene i 2014-sesongen, og er hentet inn som én av utfordrerne denne sesongen, melder Jærbladet.

Han skal være på «Torpet» - en mindre gård hvor deltakerne som sendes ut av «hovedgården» får en siste mulighet til å kjempe seg tilbake.

For fem år siden ble 49-åringen fra Vigrestad kjent for å være litt av en kverulant, for sin brede dialekt (som gjorde at tv2-seerne etterlyste teksting) og for å ha et ekstra talent for å sluntre unna oppgavene sine på gården.

TV2

Men i år kommer vi til å se en annen side av «Farmen-Frank» - sier han selv i alle fall:

– Jeg skal være meg selv denne gangen: Arbeide og stå på, som jeg er vant med. Jeg skal ikke spille noe spill, men være meg selv og kose meg, så håper jeg at jeg kommer langt, sier han i lanseringsintervjuet til TV2.

For å kunne vinne «Farmen» i 2019, må Aniksdal slå ut alle de andre revansjelystne deltakerne på Torpet først.

«Farmen» går på TV2/TV2 Sumo mandag, onsdag og søndag. «Torpet» får du på TV2 Sumo tirsdag, onsdag, fredag og søndag.