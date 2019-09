«Tix» ny «Idol»-dommer

Silje Larsen Borgan og Tshawe Baqwa fortsetter som dommere, og Katarina Flatland fortsetter som programleder, skriver VG.

– Noen har tenkt «Farmen», noen har tenkt «Skal vi danse», men nei da – det ble «Idol» på meg, sier Andreas «Tix» Haukeland til avisen.

– Jeg har lyst til å være med på å fostre opp nye stjerner. Dessuten mener jeg at jeg hører hjemme i det dommerpanelet, sier han og forklarer at det er fordi han har et litt annet syn på talent og bransjen generelt.

Haukeland har fått mye kritikk for russelåtene han har produsert. De var dog populære. To av hans nyeste låter «Neste sommer» og «Jeg vil ikke leve» noterte seg en 6. og en 8. plass over mest spiste låter i Norge i sommer. Han var også med og skrive Ava Max sin låt «Sweet Buy Psycho».

Tidligere i år så vi ham på tv-skjermen som én av kjendisdeltakerne på «Paradise Hotel Norge».

«Idol» starter på TV 2 en gang på nyåret.