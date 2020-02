«Tatovert på ankel'n det er 0977..» er det første komiker og skuespiller Herman Flesvig synger i sangen som de siste fem ukene har vært på topplisten i Norge.

Flesvig har hatt en pangstart på 2020 med NRK serien «Førstegangstjenesten» som har over to millioner seere.

I serien er det to kortversjoner av sangene som Anders Nilsen og Herman Flesvig nå har gitt ut. Den mest populære av dem er låten «Haugenstua» som synges av karakteren Ola Halvorsen.

– Jeg ble kjempesjokka over at det var «Haugenstua» som gikk til topps og ble liggende der. For jeg var forberedt på at den andre sangen «Satsebrakka 2020» skulle gjøre det, sier produsenten av låten Anders Nilsen, og fortsetter:

– Samtidig er det jo ikke så rart at den er blitt spilt så mye med tanke på at «Førstegangstjenesten» ble så sinnssykt populær og det er jo Herman Flesvig det er snakk om her, sier han.

Skjermdump

Hastet hjem

I jula 2019 mottok Nilsen en melding fra Flesvig om at de måtte spille ferdig sangene sekundet Nilsen var tilbake i Oslo. Telefonen til komikeren hadde fosset over av meldinger fra fans som ventet på sangene.

– Det å jobbe med Herman er bare gøy, vi møttes i NRK-kantina og plutselig ble vi to kompiser som henger i studio. Et klassisk scenario er at Herman er litt rastløs og freestyler noe gøy, og så snekrer jeg det sammen.

Han føler seg veldig heldig som får jobbe med noe som en gang bare var en hobby.

– Jeg er super happy for at jeg får jobbe med så mange forskjellige artister, fra seriøse artister til kompiser som Herman. Nå drømmer jeg om å spre musikken til utlandet også, sier produsenten.

Privat

Knekt koden

Nilsen har hatt en rekke andre sanger som har toppet listen de siste årene. Fellestrekket for noen av sangene er at de spiller mye på humor, ironi og satire, som for eksempel sangen «Sommerkroppen» med Mads Hansen.

Sangen «Salsa Tequila» som Nilsen ga ut i 2014 var på topplisten i ti uker. Låten ble spilt mange nok ganger til å ligge på førsteplassen i tre uker.

– Du har klart å finne ut hva nordmenn vil ha, hva er hemmeligheten?

– Jeg tror først og fremst det er humor. Nordmenn vil gjerne ha sanger på blant annet vorspiel som de kan synge til, gjør dem glad og har en catchy melodi, sier han, og fortsetter:

– Når det gjelder «Haugenstua», er nok x-faktoren at folk digger karakteren som synger den. Også tror jeg kanskje folk kjenner seg litt igjen og føler de er med på «joken», og da har sangen en tendens til å sette seg.