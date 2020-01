Ny sesong av «Wahlgrens verden» på trappene

Startskuddet for den sjuende sesongen av «Wahlgrens verden» går 19. januar på Dplay og FEM. Ifølge TT skal sesongen blant annet gi svar på hva som skjer i Bianca Ingrossos kjærlighetsliv.

Helt siden 2016 har et kamerateam dokumentert den berømte familiens liv. Det er en gjeng som er blitt godt vant med realitylivet som nå er klar for å møte TV-publikumet igjen.

– Det føles som om man lærer oss skikkelig å kjenne ettersom vi nå er så utrolig avslappet. Det er som å se på en lang Instagram-story, mener Bianca Ingrosso om programmet.

Pernilla Wahlgren er et kjent navn for de fleste og hun ble da også født til en kjendistilværelse, som datter av skuespillerne Hans Wahlgren og Christina Schollin. Selv har hun gjort karriere som artist og skuespiller.

LES OGSÅ:

Dplay

Nå tar barna hennes over stafettpinnen. Bianca Ingrosso er både en TV-personlighet samtidig som hun regnes som en av Sveriges største influensere. Benjamin Ingrosso er artist og kjent blant annet for seieren i Melodifestivalen i 2018.

– Det er takknemlig å lage reality med oss ettersom det skjer så mye. Det er ganske vanlig at man setter sammen en familie og setter i gang noe, men jeg tror at med oss, så får man følelsen av at ting er ekte, sier Pernilla Wahlgren.

En ting som også fremkommer i serien er at mor- og datterrelasjonen tidvis har vært anstrengt. En svensk regissør, Lisa Aschan, har fortalt at filmen «Ring mamma!», er inspirert av nettopp Pernilla og Bianca.

– Jeg synes det er så kult at hun som anerkjent regissør har uttalt dette. Vi viser ekte følelser – at ikke alt er superbra hele tiden, sier Pernilla Wahlgren.

LES OGSÅ: