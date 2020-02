Har du lagt merke til dette i Disney-filmene?

I likhet med vår egen verden her på jorda, henger også «alt» sammen i Disneys univers.

Det har seg nemlig sånn at filmer og karakterer helt siden «Snøhvit» i 1937 til «Frost 2» i fjor er del av den ene og samme røde tråden, med historier som glir over i hverandre.

Har du for eksempel lagt merke til at:

#1.

I is-eventyret om søstrene i Arendelle har «Frost»-regissøren Chris Buck bekreftet at Tarzan faktisk er lillebroren til dronning Elsa og prinsesse Anna. Da skipet sank til bunns, havnet foreldrene på øya hvor Tarzan senere ble født og oppdratt av gorillaer.

#2.

I filmen «Den Lille Havfruen» med Ariel, prinsessen med det røde håret som redder prinsen fra å drukne, kan man under konserten i starten av filmen se Langbein, Mikke Mus og Donald Duck i publikum(!).

#3.

I «Oppdrag Nemo» sitter en liten gutt i sofaen på venterommet hos tannlegen som leser en Hr. Utrolig-tegneserie som er fascinert av eventyrene til hovedpersonen i filmen «De Utrolige». Hold øynene oppe så spotter du kanskje også Buzz Lightyear fra «Toy Story» og Riley fra «Innsiden Ut» i filmen.

#4.

Mikke Mus har vært Walt Disneys kjære maskot siden starten i 1928. Selv om figuren har blir mer digitalisert med tiden, er de tre godt plasserte sirklene nok til å gjemme silhuetten i en rekke filmer. Blant annet dukker skikkelsen opp i «Pinocchio», «Tarzan», «Lilo og Stitch», «Oliver og gjengen», «Askepott» og «Dumbo».

#5.

I den høyt elskede filmen «Aladdin» dukker en veldig kjent karakter opp når Aladdin og ånden Genie tuller.

#6.

«Monsterbedriften» og «Toy Story» er to svært ulike filmer, likevel er det mange ting som knytter dem sammen. Det største beviset er at Jessie-dukken fra Toy Story dukker opp på soverommet til Boo i den første filmen.

#7.

Disney er kjent for å mikse sammen historie fra ulike land og kulturer. En skjult hemmelighet finnes i animasjonsfilmen fra 1998, «Herkules». Du vet sannsynligvis allerede at karakteren til Hercules er basert på en gresk-romersk myte om sønnen til Zevs.

Zevs’ bror er havets hersker, Neptun. Kommer du på en annen magisk sjøkonge fra Disney-filmer? Det stemmer: Kong Triton fra «Den Lille Havfruen» er Zevs’ bror(!). Det vil si at Ariel og Herkules er søskenbarn. Det som er ekstra kult, er at begge disse karakterene tar det samme valget. De gir fra seg sine magiske krefter i bytte mot kjærlighet. 💖

#8.

I Disneys film om helten som stjeler fra de rike og gir til de fattige er det tatt i bruk resirkulert animasjon fra filmer som blant annet «Aristokattene», «Jungelboken» og «Snøhvit». Det kan man se tydelig i de ulike dansescenene i «Robin Hood».

#9.

En av mine absolutt favoritter av cross-overs er den mellom to totalt ulike filmer: «Pinnochio» og «To på Rømmen». I scenen der Rapunzel og Eugene besøker en pub på landsbygda, kan vi få et veldig kort bilde av Pinnochio hengende på veggen.

En kul teori er at puben som besøkes av Eugene og Rapunzel, er det samme stedet som Stromboli tvinger Pinnochio til å fremføre dukkeshowet sitt. Selv om at vi vet at Rapunzels Kingdom of Corona er i Tyskland. Har vi aldri fått en klar plasseringen av tårnet hennes.

På samme måte vet vi at Pinnochio starter i Italia, men blir fraktet bort av Stromboli til et annet land. Kan denne puben være møteplassen mellom disse filmene?

Følg med 👀

Så neste gang du setter på en Disney-film vil jeg anbefale deg å følge nøye med. Det dukker opp karakterer flere ganger i alle filmene, som for eksempel klovnefisken i «Monsterbedriften», Mike Wazowski i rulleteksten til «Oppdrag Nemo» og en minion i filmen «Lorax – Skogens vokter».

Med andre ord: Hold øynene åpne!