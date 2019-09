Isah på «Lindmo»: Drev med musikk i skjul og måtte flytte hjemmefra

Isah - eller Kaleb Isaac Ghebreiesu, som han egentlig heter - har hatt et eventyrlig år.

Låten «Hallo» med Dutty Dior ble den største norske sommerhiten, og anmelderne hyller han som «den nye oljå» og mannen som klarer (den tilsynelatende umulige oppgaven) «å gjøre stavangerdialekt sexy».

Men vi skal ikke spole lenger tilbake enn to-tre år før framtiden hans så helt annerledes ut. Da gikk han på videregående skole, og planen var å utdanne seg til økonom på BI.

Kometkarrière

På «Lindmo» forteller Isah mer om hvordan artistkarrieren fikk en mer eller mindre motvillig start. Du som leser Byas har selvfølgelig fått med deg dette allerede - men kort fortalt:

Skolekompisen Kiddo Kæsh (eller Joakim Eie) maser og maser på Isah for å få ham til å bli med i studio. Låt legges ut på Soundcloud. Unge Ferrari liker det han hører. Isah får en telefon fra Karpe. Og flyr ham over til studio i Ålesund samme kveld.

– ...og før du vett ordet av det var det SAS Plus/SAS Pussy, sier 20-åringen på «Lindmo».

NRK

Lurte familien

Isah er også åpen om at det ikke har vært like lett for foreldrene å akseptere valget om å droppe ut av skolen og satse på musikk.

– Jeg og pappa sleit litt mer enn det jeg og moren min gjorde. Vi slutta å ta kontakt for det ble litt mye knuffing. Men nå går det fint, da, understreker han.

– Jeg flytta ut tidlig. Jeg bodde ennå Storhaug, men bodde ikke hjemme. Før jeg flytta pleide jeg å si at jeg skulle på fotballtrening, så sprang jeg heller over til kompisen min, lagde en sang på 45 minutter og sprang tilbake sånn at jeg nådde fotball og kom hjem på tida, forteller han.

Slik holdt han på i et halvt år. I dag beskriver han imidlertid forholdet til foreldrene som «perfekt».

– De forstår hva som skjer nå, og at det jeg driver med ikke er på tull. Jeg tror det var det at de trenge et bevis, noe fysisk å ta i nesten, for at de skulle forstå at det her går, sier han.

Til og med pappa har satt godkjent-stempel på artistkarrièren:

– Pappa så meg nettopp på Utopia, det var første konserten hans - og det var veldig digg!