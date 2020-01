Caroline (21) fra Stavanger sjekker inn på «Love Island»

Siden begynnelsen av januar TV2 fulgt unge, single som jakter kjærligheten i en villa i Argentina.

Det er imidlertid stadig påfyll av single, og i torsdagens episode sjekker Caroline Berg-Thomassen fra Stavanger inn.

21-åringen studerer økonomi i Bergen, og beskriver seg selv som utadvendt, positiv og gøyal. Hun tror at det finnes både fordeler og ulemper ved å komme inn som ny i villaen.

– Ser etter et varig forhold

– Ulempen er at de som allerede er i villaen har rukket å bli godt kjent med hverandre og har et bånd. Fordelen er at det sikkert er noen som synes det er spennende at det kommer inn en ny jente som de kan bli kjent med, sier hun i en pressemelding.

Stavanger-jenta har vært singel i ett års tid, men håper også å finne vennskap i Argentina:

– Jeg tror jeg kommer til å få gode venner der! Vennskap er veldig viktig, og man må jo ha venner der inne for å trives. Men dersom en jente er i par med en gutt jeg vil ha, så tror jeg at jeg kommer til å gå for ham. Men jeg kommer til å ha respekt for henne, og fortelle det til henne først, understreker hun.

Drømmegutten skal være lojal og omsorgsfull med god humor.

– Jeg ser etter et varig forhold. Jeg har en tendens til å interessere meg for de som er litt i bakgrunnen, jeg pleier ikke falle for han som er midtpunktet. Det er også viktig med humor i et forhold, og at han er omsorgsfull og lojal.

Nytt forsøk på TV2

Første sesong av «Love Island» gikk på TV3, og ble ikke akkurat en publikums-suksess. Denne gangen er det TV2 som prøver seg - med Morten Hegseth som programleder.

I motsetning til lignende programmer som «Paradise Hotel» og «Ex On The Beach», sendes «Love Island» nesten samtidig som det spilles inn.

– Det som skjedde i går, ser man på TV2 i dag, skriver Anne Martha Leidland i PR- og mediaavdelingen.

«Love Island» sendes på TV2 Sumo søndag - torsdag, kl.15.30.

