Slik ser «Snøfall»-gjengen ut i dag

Julekalenderen ble en seersuksess av dimensjoner da den entret TV-skjermene i 2016. Den er tidenes mest sette julekalender på NRK og kan skilte med at hele 1,8 millioner seere samlet seg foran skjermene på julaften.

Nå er serien klar for nye barn, noe hovedpersonene selv synes er moro.

– Rollen som Selma har betydd masse for meg. Jeg ble kjent med så mange fantastiske mennesker og fikk mange nye erfaringer, selv om jeg var veldig liten. Den forandret livet mitt aller mest ved at jeg fikk mange nye venner og fikk oppleve ting veldig få ni-ti år gamle jenter får sjansen til, sier Siri Skjeggedal som spiller Selma. I dag er hun 14 år gammel.

Berit Roald / NTB scanpix

Skjeggestad har fått flere skuespillerutfordringer etter innsatsen i TV-julekalenderen.

– Etter «Snøfall» har jeg dubbet stemmen til Sunniva i den nye Kaptein Sabeltann-filmen og hatt noen frivillige oppdrag for veldedige organisasjoner. I tillegg spiller jeg i et teater som heter BærMuDa mini. Jeg har aldri vært borti et teater med så godt miljø, og jeg har fått mange av mine aller beste venner der. Vi setter opp «Grease» i mars.

Skjeggestad synes det er vanskelig å svare på om det er skuespiller hun skal bli.

Julia Marie Naglestad

– Rollen som Selma ga absolutt mersmak, men det er så mye annet jeg synes det virker gøy å drive med, slår hun fast til NTB. Og sier at hun har litt blandede følelser nå når «TV-comebacket» er et faktum.

– Det blir selvfølgelig hyggelig å huske gamle minner og sånt, men jeg var jo så liten. Så jeg synes det er litt flaut også, medgir hun.

Siri, Even og Charlotte er alle 14 år nå, mens Kevin er 17 år. De var henholdsvis 9 og 12 år da innspillingen startet – og 11 og 14 år da den sluttet.

Christian Wiik Gjerde/NTB Scanpix

LES OGSÅ: