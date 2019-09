Fikk du med deg Even (19) fra Stavanger på Norske Talenter?

– Når jeg filmer meg selv, er det greit, fordi da kan jeg klippe vekk når jeg failer. På scenen kan jeg ikke det. Da handler det om å minimere skaden så mye som mulig.

Det sa Even Smith-Øvland til kamera før han fredag forrige uke gikk på scenen i talentkonkurransen på TV2.

– Jeg visste at basert på hvor flink jeg er, ville ikke sjongleringen være god nok i seg selv til å komme videre. Så jeg tenkte jeg måtte prøve å lage en litt annen type opptreden, sier Even til Byas.

Til latter og applaus fra salen sjonglerte han både aviser, håndskulpturer og bananer mens han sang passende sanger (blant annet denne). Noen ganger falt tingene i bakken, men Even fortsatte smilende videre.

Formoe elsket det

– Det var egentlig veldig skummelt før jeg skulle opptre. Da jeg fikk tilbakemeldingene, klarte jeg ikke helt å ta innover meg alt som skjedde, jeg bare smilte til alt de sa, sier Even.

Og det selv om dommernes reaksjoner var noe sprikende.

– Jeg får lyst til å flire, så blir jeg litt flau, så vet jeg ikke om du mener det seriøst. Jeg må si at jeg synes det var dårlig. Unnskyld, sa Bjarne Brøndbo.

Mia Gundersen så humoren i Evens opptreden.

– Du er jo bare herlig. Kan tro du har hatt det løye når du har laget dette. Men det holdt ikke helt, dette her.

Janne Formoe var mer imponert:

– Jeg tror du er en liten moroklump, Even. Jeg vet ikke om dette er et veddemål, eller om alt er tull og fjas. Jeg elsker det på en måte litt!

Mens Formoe ga Even et stort «JAAAAA», fikk 19-åringen dessverre nei fra de andre dommerne, og gikk ikke videre til neste runde. I etterkant diskuterte dommerne om dette var en ekte opptreden eller noe klassekameratene på medielinja på Hetland videregående skole hadde pønsket ut.

– Nei, det var ikke det, altså. Ideen kom jeg på selv, etter at mor hadde hørt det skulle være uformell audition i Stavanger.

Sykler og sjonglerer

Faktisk var det legen til moren som anbefalte ham å melde seg på.

– Jeg sykler ofte mens jeg sjonglerer. Det legger folk merke til, forklarer Even.

På scenen lot han sykkelen være på første audition, for heller å ta den fram i en eventuell neste runde. Det ble dessverre ikke realiteten denne gang, men for de interesserte, kan det sees på Even og brorens Youtube-kanal, som har snaut 900 følgere.

– Filmene der lager jeg bare for å ha det kjekt og spre glede til andre. Jeg har fått et par nye følgere etter Norske Talenter, sier Even.

God respons

Responsen fra venner og kjente har også vært gode.

– Fordelen med ikke å gå videre var at jeg fikk mer tid til å jobbe med skole og å være russ, sier han.

Sjongleringen har vært en hobby siden han begynte i 8. klasse, og er noe han vil fortsette med. Even har ikke latt seg knekke av noen av dommernes kommentarer.

– Men det var veldig kjekt å høre at Janne Formoe likte det. Poenget var jo at det skulle være kjekt å se på.

Se hele auditionen til Even på TV2.no.