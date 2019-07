6 ting som er kult – og kjipt – med Stavanger om sommeren

#1. Strendene

Kult: Å plaske rundt i en crawl som ville fått en olympisk svømmer til å få svømmehud på hornhinnen mens lettkledde varianter smører seg inn med faktor 15 og et blikk som sier «han kikker, og det er heeeelt greit»... Og selvfølgelig: solnedgangen sammen med en/ei/et som du bryr deg om, gjerne akkopagnert av fløte-is og tandre blikk...

Kjipt: Sand i samtlige kroppsåpninger, saltvann i t-skjorte-skillet, inkontinente småkids med utestemme, solbrent måne, overpriset ALT, asosiale stinter med ADHD, og at den ene som har med seg musikkanlegg utelukkende holder seg til svensktopper og allsang-vennlig ræl.

#2. Torgtrappene

Kult: En særs undervurdert spot for å myse på byliv, ete kortreist og fritért, prate om livets eksistensielle spørsmål og ymte frempå at forbipasserende har glemt å lukke smekken. Ikke minst; ekte lokalromantikk.

Kjipt: Måker som lider av kleptomani og som har en diett som bare ekskluderer ting som fremdeles har puls. På spørsmålet «spise her eller ta med?» – spis der.

#3. Folk er hjemme

Kult: Minnes du ensomme ferier i barndommen i baksetet mens mor og far gnålte om at du måtte nyte utsikten? Nå som du er forbi konfirmasjonsalderen, kan du være så sosial du bare vil. Og best av alt: til og med de borteboende befinner seg gjerne i kommunen i løpet av sommeren.

Kjipt: Du kan risikere at de som du ikke nødvendigvis har savnet, ringer deg ned for å fortelle om fødsler, den nye jobben, den pinlige Tinder-daten og for å mimre om den gangen du fikk melding hjem fra skolen hvor det stod «Fredrik hoppet i strikken til jentene».

#4. Det er verdens fineste by i rett vær

Kult: Det hender at sidevinden tar seg en pause og unner oss både røde grader og gløtt av sol. Og når du da i tillegg har en torgtrapp eller en strand, så kan det ikke gjøres vakrere i Photoshop engang.

Kjipt: Regnet som uteblir akkumuleres og sendes oss med en våt vendetta til høsten.

5. Det SKJER mye

Kult: Å kjede seg trenger absolutt ikke være et alternativ. Det fins mye som skjer av aktiviteter, enten du er a- eller b-menneske.

Kjipt: Gladmat og Fjåge i vågen.

6. Stavangerfolk er hyttefolk

Kult: Det kan være ganske digg å spole tilbake til vår primitive fortid uten innlagt vann, farge-tv og wifi. Livet gjør seg i enklere former, og en tur i skauen hjelper som regel på alt fra blek hud til urban metthet og et digert «ta deg en bolle» til både jobb og hverdagsliv.

Kjipt: Du risikerer at noen, gjerne familien, vil være med. To uker med «Du må smøra deg, Fredrik! Du bler så røde! Passa bilane!» kan bli litt i overkant for selv de mer tolerante av oss.

