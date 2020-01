Nå er det duket for den første transkjønnede Marvel-superhelten

Det bekreftet Kevin Feige, sjef for Disney-eide Marvel Studios, på et arrangement i regi av New York Film Academy i romjulen. På spørsmål fra salen om det var noen fremtidige planer for å ha med LHBTQ+-karakterer, «spesielt transkarakterer», svarte han:

– Ja, så absolutt.

Om tidsrammen svarte Feige «snart, i en film som vi spiller inn akkurat nå».

Ifølge NME delte ikke Marvel-sjefen ytterligere informasjon om hvilken karakter det er snakk om, men fansen er allerede i gang med å spekulere.

Et av stalltipsene er Sera, en engleaktig skapning fra Thor-serien, ifølge Geeks Worldwide.

Allerede har den første LHBT-karakteren dukket opp i Marvel-universet: Valkyrie, spilt av Tessa Thompson i «Thor: Ragnarok».

Det har vært antydet tidligere, men nå skal det tydeliggjøres. IndieWire rapporterte fra Comic-Con International ifjor sommer at Thompson sa at Valkyrie «som ny konge trenger å finne sin dronning». Det skjer i neste Thor-film ut, «Love and Thunder», som går i innspilling i år.

