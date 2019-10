Fortnite forsvann – snart tilbake med fersk start

Søndag kveld forsvann Fortnite, og vart erstatta av skjermgrafikk med eit svart hol. I etterkant har spelverda vore særs nysgjerrige på kva som gjekk føre seg på kontora til spelutviklar Epic Games, spesielt då spelet haldt på grafikken heilt fram til tysdag formiddag.

Endringa var sannsynlegvis eit reklamestunt, som skulle skape hype for den nye sesongen i det populære skytespelet. Epic Games har etter kvart fått tradisjon for å gjere mykje ut av komande endringar, og dette har verkeleg tatt kaka.

– Eg trur strategien deira har vore nøye kalkulert og svært vellukka, og at studioet har fått det akkurat slik dei ville, seier speljournalist Andreas Klebo-Espe til Kampanje. Media i alle verdshjørne har tatt fatt i saka.

No kan spelarar melde om at Fortnite er tilbake i vanleg tilstand, og hòlet er erstatta med ein beskjed om at serveren er nede. Det er òg kome ei oppdatering til spelet, på rundt 9 GB for PlayStation 4, og 16 GB på PC, skriv spelmagasinet Gamer.no.

Mens spelarane ventar på at serverane kjem opp igjen, har det kome ein trailer med informasjon om kva som kjem i den nye sesongen. Den kan du sjå under. Sesong 11 ser ut til å bli ein ny start for spelet, skal me tru tittelen «Fortnite Chapter 2: Season 1».

Neste runde med Fortnite-innhald byr blant anna på nye system for figurprogresjon, symjing, fisking og båtar – og som alltid, ein god dose kosmetiske endringar.

