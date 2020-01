Det nye regelverket som brukerne av videoplattformen må forholde seg til, er ifølge nyhetsnettstedet Axios tre ganger så langt som det foregående.

Blant annet skjerper man definisjonen av uakseptabelt innhold så vel som til feilinformasjon, og går langt mer detaljert til verks enn tidligere i definisjonene.

TikTok med sine virale videoer er svært populært hos unge brukere, og nå skjerper den kinesiskeide strømmetjenesten både aldersgrensen og reglene for personvern.

I fjor inngikk TikTok med på et forlik på 5,7 millioner dollar med FTC, et amerikansk føderalt forvaltningsorgan med ansvar for forbrukervern og konkurranseregulering, etter å ha samlet inn personlige data ulovlig fra barn.

Som svar har TikTok nå sluppet egne regler for brukere over 13 år , og for yngre brukere som er bosatt i USA.

TikTok-eier, den kinesiske techgiganten ByteDance, la ifølge Fortune nylig frem sin årsrapport, noe som viste at plattformen vokser raskere enn Facebook, Instagram og Snapchat.

I fjor meldte NRK at én av tre tiåringer i Norge bruker TikTok ukentlig.

