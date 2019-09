10 kvesne ting vi savner i butikkene

I moderne kontekst kan de fleste av oss utsette ganske lite på oppveksten. Vi slapp unna sosiale medier, og det nærmeste vi kom egling var å bli nudget på MSN. Big deal.

Og før alt som het søtsaker kom med varseltrekanten diabetes, overvekt og dårlig karma, var det ganske så mye digg som var å finne i forretningene.

La oss ta for oss noen klassikere:

#1. Kaptein Sabeltann-is

Vi har vel alle sett vårt snitt til å bite over hodet til Terje Formoe mens vi nynnet muntert på «Hvis jeg var kongen på haaaaa-vet!», og slikt vil vi gjerne gjenta.

(Jo, Hennig Olsen prøvde seg på ny «Sabeltann-is», men denne var ikke formet som Sabeltann, så den teller ikke!)

#2. Kræsj pink

Vi holder oss i frysedisken og tar for oss den rosa elegansen som smeltet søtt i den friske sommerbrisen mens vi ventet på tyggisen (som det var klin umulig å løse fra sin blå innpakning uten å ødelegge alt som fantes av ben-struktur og hjertevarme).

#3. Banankiss

Voksne folk med slikkepinne i gapet er kanskje ikke hverdagskost, men om denne gul-brune varianten hadde dukket opp igjen på Rema, kan det godt tenkes at det ville ført til en kulturell renessanse.

#4. Bugg

Det hører med til denne historien at Bugg ble forsøkt relansert for noen år tilbake, men hadde verken smaken, teksturen eller innpakningen som gjorde den så altfor folkekjær i sin tid. Vi stemmer for å go back to the basics.

#5. Dinosaurkjeks

Jeg må salig innrømme at jeg har glemt navnet, men smaken sitter friskt i minnet. Dinosaurene døde ut for en grunn, men fabrikanten kunne vel latt oss beholde kjeksen en stund til.

#6. Disney family-sjokolade

På folkemunne kalt «Mikke mus-sjokolade», og familie-begrepet var det bare å glemme. Denne var nemlig litt for digg til å deles broderlig.

#7. Kjeft

Nei, dette handler ikke om å få tilsnakk fra lærere og foresatte. Kjeft var små kartonger med glede.

#8. Sansáo-brus

Greit, den smakte ikke himmelsk, men den hører til på lista bare fordi det var gøy å si «SANSAO! SANSAO! SANSAO!».

#9. Teenage mutant hero turtles-is

For de som kjenner meg så kan dere rope «inhabil!» til dere blir gule og blå. Samme hvor mye eller lite ninja-frelst du er eller var, så smakte denne isen pur glede. Cowabunga, baby!

#10. Salte ufo

Aliens exist. Naaaa. Det er uvisst. Men vi har alle sett en ufo... i hylla på Prix. Kom tilbake. Bortfør oss med deres salte og behagelige smak. Vi venter.

Sådan. Da er det bare å storme regjeringen og håpe på gjeninnføring av disse.

Ps: Facebook-kampanjer har vist seg å ha virkning tidligere.

Hint, hint.

Denne artikkelen er publisert på Byas tidligere, men er hentet fram igjen til glede for nye lesere.