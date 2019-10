Derfor feirer vi Oktoberfest

Ja, så var det oktober og oktoberfest-tidigjen, denne finurlige «høytiden» hvor antrekk skal være enten dirndl og lederhosen, øl skal drikkes og hår skal flettes eller skjules under en festlig hatt.

Men hva er dette Oktoberfest-fenomenet, egentlig?

Startet som bryllupsmarkering

Etter en runde på det O store Internett, viser det seg at Oktoberfest faktisk ikke startet som en ølfest, men som en feiring av bryllupet mellom Bayerns kronprins Ludwig og hans kone, prinsesse Therese av Sachsen-Hildburghausen.

Da Ludwig og Therese giftet seg i 1810, markerte de ekteskapet med en stor, offentlig fest. Siden har de feiret Oktoberfest hvert år.

Begynner i september

Oktoberfest holder egentlig til i München, og den starter faktisk ikke i oktober, men i september!

Der feirer de i to uker. Og ifølge Side2 drikkes over 7,1 millioner øl i løpet av den to ukers lange perioden.

Serveres bare lokalt øl

I München kan man heller ikke kjøpe hvilket øl som helst. Der er det bare «Oktoberfestbier» som gjelder, ifølge Momondo.

Gullgruve

Side2 melder at festivalen er en gullgruve for München, og Oktoberfest tilfører Bayern-distriktet cirka 1 milliard euro.

Nok toaletter

Vi som drikker øl, vet at det fører til ølblære, og det har selvfølgelig Oktoberfest planlagt for. På området finner du 1500 toaletter og 900 urinaler på området.

Kilder: Momondo og Side2.

Denne artikkelen er publisert tidligere på Byas, men er hentet fram igjen til glede for nye lesere!