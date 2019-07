Silje Salomonsen har hovedrollen i ny doping-film

Juleklassikeren «Mongoland». Thrilleren «Eventyrland». Hun spilte i «Jonny Vang» mot Askel Hennie. Og senest kritikerroste «Now It’s Dark».

De fleste filmene hun har vært med i har fått femmere på terningen, og nå er skuespiller Silje Salomonsen igjen aktuell med en ny norsk storfilm.

Nå - midt i Tour De France - nærmer det seg den første norske spillefilmen om sykkeldoping.

Silje Salomonsen fra Stavanger spiller tidligere proffsyklist Kim Karlsen, som tar steget ut av doping-skapet og innrømmer bruk av prestasjonsfremmende medikamenter. For «alle andre» gjorde det jo også på den tiden.

Det meste går til helvete etter det.

Syklet Tour De France-fjell flere ganger

Veien opp til Mont Ventoux er en av de mest krevende i sykkelrittet Tour De France. Fjellet ble verdensskjent da den engelske syklisten Tom Simpson mistet livet der 13. juli 1967, i en kombinasjon av amfetamin, alkohol og overoppheting. Den har skuespiller Silje Salomonsen syklet - flere ganger.

– Noen venninner lurte på om jeg i det hele tatt kunne sykle da jeg fortalte det, ler Silje.

– Jeg fikk god hjelp fra proffsyklist Stine Borgli, trente som en ekte proff på Stavanger Idrettsklinikk og velta rundt med en sykkel til 40.000 kroner. Det gjorde det litt lettere, da jeg syklet opp og ned Mont Ventoux ørten ganger for trening og opptak, fortsetter hun.

Startet produksjon midt i Johaug-skandalen

Regissør Jannicke Systad Jacobsens debuterte i 2011 med filmen «Få Meg På, For Faen», som vant Amanda for årets kinofilm og var nominert til hele tre priser på den prestisjetunge filmfestivalen Tribeca. Jacobsen og kompani vant pris av selveste Robert De Niro, som står bak festivalen, for beste manus.

Da de begynte å jobbe med filmen, kom saken om Johnsrud Sundby. Og da de leverte søknaden om filmstøtte, kom Johaug-saken. Salomonsen sier det satte sitt preg på filmen og produksjonen.

– Det ligger veldig mye begravd i manuset, mye på grunn av omfattende arbeid og graving både i sport generelt og på sykkelfeltet. Det er også en viktig historie om hvordan vi forholder oss til kjendiser og helter – hvordan vi bygger de opp og river de ned. Samtidig er det pakket inn i en morsom, men tragikomisk film, forteller Salomonsen.

«Hjelperytteren» er Systad Jacobsens andre film. Filmen skal presentere et humoristisk skråblikk på hvordan vi hyller våre idrettshelter, men lar dem stå alene når det stormer som verst.

Og alene i stormen står Silje Salomonsen.

Debuterer som regissør med egne døtre i hovedrollen

Silje Salomonsen svarer ikke på telefonen da vi først ringer. Hun jobber i disse dager sammen med mannen og regissør Arild Østin Ommundsen med ny spillefilm, og den må klippes.

I hovedrollen? Døtrene Vega på ni år og Billie på fem. Silje og Arild holdt lenge en lav profil med prosjektet. De måtte nemlig se om det funket med egne barn i det hele tatt.

– Jeg tok buss for tog hjem til Stavanger da vi var ferdig med «Hjelperytteren», så startet vi opptak til filmen vår dagen etter. Vi har nå vært i omtrent alle daler og fjorder i Rogaland for å filme, og det har virkelig gått bra, forteller Silje Salomonsen.

På spørsmålet om «Hjelperytteren» er hennes største rolle noensinne kommer svaret kontant: Det er ikke større bare fordi det er i Oslo.

– Det er viktig å ikke skille på film her og film der. Vi har fått til utrolig mye bra fra Stavanger de siste 20 årene, og det vil bare fortsette. Samtidig er det vel kanskje én scene i «Hjelperytteren» hvor jeg ikke er med, så det er jo en veldig omfattende rolle, forteller Silje.

Fakta: Tidligere Silje Salomonsen-filmer Now It’s Dark (2018) Eventyrland (2013) Rottenetter (2009) Monstertorsdag (2004) Jonny Vang (2003) Mongoland (2001)

«Hjelperytteren» blir den første norske langfilmen som tar utgangspunkt i en dopingskandale innen proffsyklist-miljøet.

Filmen har totalbudsjett på åtte millioner, og inkluderer skuespillere som Agnes Kittelsen og Henriette Steenstrup.

Filmen har premiere på norske kinoer 30. august.