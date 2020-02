Etterlengtet funksjon på plass hos HBO

Endelig er det mulig å laste ned serier og filmer for frakoblet avspilling i HBO Nordic-appen. Det skriver Tek.no.

Denne funksjonen, som gjør at du kan se innhold uten å måtte bruke opp alt du har av mobildata om du er på farten, har konkurrenter som Netflix, Amazon, Viaplay og TV2 Sumo hatt lenge.

Nå er det også mulig å laste ned inntil 25 videoer eller episoder av gangen i appen til HBO Nordic. Innholdet kan lastes ned både over mobilnettet og via WiFi.

Hvordan? Rett nede til høyre under episoden du ønsker å se, finner du et rundt symbol med en pil. Trykker du der, vil episoden havne under en egen «nedlastninger»-fane inne i appen.

