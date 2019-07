Icy Arn er klar for Utopia med ny låt - hør den her!

I fjor ble Icy Arn Ukas Urørt på den hippe statskanalen NRK P3, og fikk applaus fra både bransje og befolkning for den selvproduserte debut-EP-en UngForAlltid.

Nå har han gått sammen med hiphop-legendene i Kriminell Kunst med låten «Snop»

De siste årene har Kriminell Kunst vært fast inventar på diverse P3- og vors-spillelister med låter som «Måden Du Ser På Meg», «Gjer Faen» og «Pamela».

I dag kom musikkvideoen hvor Icy Arn og veteranene Tore Pang og Wayne Jenzki spiser snob og kommer med nyheter.

Nå er Icy Arn klar for Utopia.

Slaps Media

Snop og kjærlighet

– Snop kan være så mangt. Her snakker vi først og fremst om kjærligheten. Snop og kjærlighet, forteller Tore Pang, en av to i Kriminell Kunst.

Videoen er produsert av Slaps Media, og handler om ... Snob. Og kjærlighet.

– Ideen var i utgangspunktet at Icy Arn er den nye vinen og vi er de gamle traverne. Da vi begynte å jobbe med guttene i Slaps utviklet ideen seg til noe uforklarlig. Det er herlig banalt og absurd, akkurat som vi liker det, forteller Tore Arholm Tobiassen, også kjent som Tore Pang.

Slaps Media

Selve låten er produsert av Kjell Øverland, i samarbeid med Kriminell Kunst og Icy Arn. Kjell er også kjent som Kapteinen, som tidligere i år signerte med Nora Collective med artister som Arif og Unge Ferrari.

– Nå får vi ikke tak i han lenger, han er sinnssykt opptatt, forteller Tore, som har fulgt Kjell tett i flere år.

Les mer om Kapteinen her:

Kjell (20) skyter fart fra gutterommet til musikkollektiv med Arif, Unge Ferrari og Philip Emilio.

Bekreftet til Utopia

Sammen med rap-dronning Izabell samlet de i fjor lokale artister i kollektivet STVG Kartell. Icy Arn, eller Arnar Thoroddsen som han heter, sier kollektivet har vært gull verdt og ført til mange spennende samarbeid.

– Alle som jobber i STVG Kartell lager helt forskjellig musikk, er helt forskjellige folk men vi jobber godt sammen. Vi er en sykt god gjeng, sier Icy Arn.

I dag slippes han som en av artistene på Utopia.

– Jeg har spilt en del med Kriminell Kunst i sommer på Skral og Kadetten i sommer, men ikke vært headliner selv. Jeg gleder meg kjempemasse, forteller Icy Arn.

Tor-Arne Vikingstad

Daglig leder i Utopia, Espen Yung Svendsen, forteller at festivalen i større grad har et mer lokalt fokus i år.

– Det er helt naturlig å booke Icy Arn, en spennende lokal artist som virkelig har blomstret nasjonalt. Vi har stor tro på Arnar og musikken hans, i en sjanger som lever i beste velgående, forteller Svendsen

Slaps Media

A$AP Rocky avlyste under konserten

I sommer gjør Kriminell Kunst over 15 konserter, hvor Icy Arn var med på Skral Festival og Kadetten i Sandvika. For konserten på sistnevnte trillet musikkmagasinet GAFFA terningkast fem. Men ikke alt gikk som planlagt.

– Dagbladet la under konserten ut at A$AP Rocky måtte avlyse. Kadetten la ut et bilde av konserten vår, og det eneste folk kommenterte under var «Fåkk disse, hva skjer med A$AP???».

Det var nemlig samme dag som A$AP Rocky og to andre ble mistenkt for grov mishandling etter en konsert i Stockholm. Nå er rapperen tiltalt.

– Vi satte oss ned etter konserten og måtte bare le av alle kommentarene. Alle brydde seg bare om A$AP Rocky, ingen visste hvem vi var utenom fansen som kom på konserten vår, forteller Icy Arn.