«Semester» kan nå 200 millioner Snapchat-brukere

Andre sesong av serien har fått global distribusjon i Snapshat Shows, og i alt 17 episoder ble sluppet samtidig sist lørdag. Ifølge pressemeldingen er dette første gangen en manusskrevet serie fra Skandinavia vises i Snapchat Shows.

Bak «Semester» står filmskaperne Ulrik Imtiaz Rolfsen, kjent for kinofilmer som «Izzat» og «Haram», og Alexander Johansson. Den ble først sluppet via egen strømmeside på nett, og arbeidet seg seere fra mer enn 180 land helt på egen hånd, før de solgte «Semester» til NRK, danske DR og svenske TV4.

Nå har sesong to fått litt av en mulighet. Rami Saad, leder for International Content Partnerships i Snap, kaller den norske serien for «en intelligent og innovativ serie», ifølge pressemeldingen fra Snap.

– Dette er litt skummelt, men også veldig spennende. Tidligere har jeg laget kinofilm og «store dramaserier», men dette skal vises på mobilskjerm, i høydeformat, med superkorte episoder. Gode dramaserier kobler seg til publikums følelser ved å fortelle historier som engasjerer. Og er det én ting Snapchat er gode på, så er det å være en plattform for engasjement og følelser, sier Rolfsen, som også sier til Dagbladet :

– Det store og brede lerretet er gøy det, men denne målgruppen går ikke noe særlig på kino.