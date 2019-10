Produksjonsselskapet Tindefilm , som han og kona Gry Molvær Hivju er med i, skal produsere realityen sammen med to britiske produksjonsselskaper, melder Deadline via NRK.

Deltagerne skal leve som vikinger i serien, som det amerikanske bransjebladet omtaler som en «brutal utholdenhetskonkurranse» fem uker til ende - noe som skal resultere i ti timelange episoder. Innspillingssted avsløres ikke, men Deadline kaller det «øde villmark i utrivelige, norske fjorder» - nær stedet for «et av de største slagene i vikinghistorien».

– Den norrøne arven strømmer gjennom blodårene, og vi brenner for å dele den fantastiske arven fra forfedrene våre med hele verden, uttaler Gry Molvær Hivju, eksekutivprodusent hos Tindefilm, til Deadline.

En av de britiske samarbeidspartnerne, Paul Islwyn Thomas i Wildflame Productions påpeker at vikinghistorie dyrkes over hele verden, og mener at programideen gir dem mulighet til å bringe historien til liv.

– Vi utfordrer det 21. århundres menn og kvinner til å tre inn i verdenen til en av de mest ikoniske og ofte fryktede stammene på jorden, sier Thomas.

Neste uke skal «True Viking» presentere seg på den store underholdningsbransjemessen Mipcom i Cannes, i håp om å gjøre avtaler med store kringkastere.

LES OGSÅ: