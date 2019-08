Street Style Stavanger: «Har ett av klesplaggene dine en spesiell historie?»

Stavanger er nok ikke den første byen man tenker på når det kommer til verdens motehovedsteder.

Men bruker man blikket, vil man oppdage at byen har mye å tilby når det kommer til stil.

Nora Melberg (21)

– Har ett av klesplaggene dine en spesiell historie?

– Jeg er veldig glad i denne kjolen. Den kan brukes på flere måter; enten det er som cardigan, skjorte eller kjole, slik som jeg bruker den nå. Dette antrekket her viser også hvor glad jeg er i joggesko. Jeg går med joggesko til så og si alt.

– Hva er det viktigste for deg når du handler?

– Det er vanskelig å velge, men kvalitet er helt klart viktig for meg. Når jeg kjøper noe, så vil jeg at det skal kunne brukes lenge og ikke bli ødelagt etter to vask. Miljøvennlig produksjon er også noe jeg prøver å tenke på.

Martine Aamodt Hess

Michelle Lyalla-Harry (27)

– Har ett av klesplaggene dine en spesiell historie?

– Det må nok bli kåpen min. Jeg kjøpte den fordi den er lyseblå og jeg bor på et sted som ikke har så mye solskinn. Jeg pleier nemlig å kle meg lysere avhengig av hvor mørkt det er ute.

– Hva er det viktigste for deg når du handler?

– Det er merkelig - men jeg må si tekstur. Jeg bryr meg ikke mye om merker og så videre, men jeg er nødt til å like hvordan stoffet føles mot huden. Dette har jeg lært går hånd i hånd med kvaliteten. Derfor pleier jeg å handle med hendene mine og fokusere på hva jeg kan føle.

Martine Aamodt Hess

Therese Alberto (27)

– Har ett av klesplaggene dine en spesiell historie?

– Vesken min er ganske oppskrapt, men jeg liker den. Jeg kjøpte den da jeg bodde i New York. Merket heter Mansur Gavriel og konseptet er at veskene skal eldes med deg. Min er rød på innsiden, men man kan selv velge hvilken farge man vil ha inni.

– Hva er det viktigste for deg når du handler?

– Definitivt kvaliteten. Jeg har lært å prioritere gode materialer og tekstiler over prisen. Spesielt da jeg flyttet til Norge, oppdaget jeg mange skandinaviske merker som er veldig flinke når det kommer til kvalitet.

Martine Aamodt Hess

Une Eiriksdatter (17)

– Har ett av klesplaggene dine en spesiell historie?

– Denne jakka var mamma sin da hun var like gammel som meg. Jeg har vært heldig og arvet den av henne.

– Hva er det viktigste for deg når du handler?

– Etisk produksjon er definitivt viktig for meg. Ellers kjøper jeg gjerne en del brukt, som jeg kan brodere på slik at det får en ny vri. Samtidig må jeg også vurdere pris, og derfor prøver jeg å lage litt klær selv.

Martine Aamodt Hess

Hanna Roth (24)

– Har ett av klesplaggene dine en spesiell historie?

– Historien er egentlig bare at mesteparten av det jeg har på meg ikke faktisk er mitt. Det er for eksempel mamma sin T-skjorte og jakka kjøpte jeg brukt for en del år tilbake.

– Hva er det viktigste for deg når du handler?

– Det er ikke så viktig for meg om hva som er på mote, men heller hva som gjør meg glad.

Martine Aamodt Hess

