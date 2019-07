Sliter du med å velge mellom mat og klær når stipendet kommer? Kjøper du deg heller ferdigmat, enn nye sokker, eller Levis-bukser framfor knekkebrød? Da kan det hende noen av disse tipsene kan gjøre prioriteringen lettere.

Vi har snakket med et knippe mote-glade mennesker om dårlige vaner, budsjett, og gode tips når det kommer til å fornye garderoben.

Arver av venninner

– Det er lett å ty til billige butikker. I hvert fall som student, sier Stine Thygesen.

Hun og venninnen, Guro Sommer forteller at de vanligvis ikke prioriterer å shoppe klær.

– Når jeg er i butikker, tenker jeg over hvor mye penger jeg kommer til å bruke, og hvor lenge plaggene kommer til å holde, forteller Thygesen.

– Ellers pleier jeg å arve av venninner. Det er like greit å bare spørre venner om å se på klær som de uansett skal kaste eller gi bort, legger hun til.

– Jeg synes det er mye gøyere med gjenbruk. Det er jo da man finner unike ting. Mange av klærne man kjøper brukt kan dessuten sys om, sier Sommer.

– Det går 110 prosent utover matbudsjettet!

Stine Saatvedt og Joana Goncalves har moderate shoppevaner. Saatvedt forteller at etter hun kom hjem fra studentlivet i Paris, har hun begynt å jobbe, noe som kommer godt med når hun kjøper klær flere ganger i måneden.

– Akkurat nå er sparetaktikken min å ikke se inn i et butikkvindu, ler hun, og innrømmer at hun sliter med å komme tomhendt ut etter å ha vært innom en butikk.

– Det går 110 prosent utover matbudsjettet, smiler hun.

– Du trenger kanskje ikke kjøpe undertøyet ditt på Tise

Venninnen Joana Goncalves investerer også ganske hyppig til garderoben, men er en av de flittige brukerne av appen Tise, som er et billig alternativ når man trenger nytt tøy.

– Jeg ser masse på klær på Tise, og ser at mange gjerne bruker penger på å kjøpe brukt der. Og så sparer man jo veldig på det og, sier Goncalves.

– Du trenger kanskje ikke kjøpe undertøyet ditt på Tise da, legger hun til.

Venter på salget

Mens Ane Grundetjern jobber fast, er Mariann Høgetveit og Nora Borgen Hjorthaug nylig ferdig med videregående, og er spent på hvordan de må legge om livsstilen til neste år.

– Bruker dere mye penger på klær?

– Jeg er nok litt for spontan, og kjøper masse billige klær, sier Høgetveit.

– I dag for eksempel, kjøpte jeg en ny kjole bare fordi det var så varmt, ler hun.

– Vi lever godt, forsikrer Hjorthaug.

– Jeg vil tro jeg må legge om budsjettet etter hvert som jeg skal begynne å studere

Høgetveit innrømmer at hun er litt nervøs for hvordan hun skal takle livet på stipend.

– Jeg er litt redd for at jeg plutselig kommer til å ha dårlig råd. Jeg er en av dem som bor hjemme og har sommerjobb, og vet at akkurat nå så nyter jeg bare livet. Neste år kan jeg kanskje ikke leve sånn, sier hun.

– Jeg tror det blir lurt å lage et budsjett når jeg begynner å studere.

Hjorthaug nikker.

Akkurat nå er taktikken hennes å vente til det hun ønsker seg, kommer på salg.

– Denne buksa for eksempel, kostet litt over 1000 kroner. Men jeg ventet til den kostet 400, smiler hun.

– Det er kanskje en litt risikabel taktikk, med mindre du er like ubesluttsom som meg. Plutselig er den utsolgt liksom, ler hun.

Redesignerenes sparetips

Jessica Romberg og Ingrid Charlotte Himberg er begge en del av «Kollektivet». Det er en vintage-butikk som ligger i Kirkegata i Kristiansand.

Butikken består av ulike avdelinger som baserer seg på secondhand, vintage, og retro, hvor fellesnevneren er lokalt design.

Ingrid Himberg

Romberg er kostymedesigner på konserthuset Kilden, og har hentet mange av plaggene på markeder ulike steder i Europa, mens Himberg er fotograf og designer silkeskjerf med trykk på. Himberg forteller at klærne hos «Kollektivet» er redusert i pris, og unike i stil.

Kjole- og silkeskjerf-entusiastene anbefaler så klart gjenbruk som et alternativ til en økonomisk garderobe. Her er ti av redesignerenes tips!

Hvordan kan folk spare penger på klær?

1. Gjenbruk: Bruk det du har om igjen.

2. Redesign: Lag noe nytt av det du allerede eier. Se i magasiner etter inspirasjon.

3. Kjøp brukt: Klær i vintage- og gjenbruksbutikker er som regel til redusert pris, er unike, og kan sys om.

4. Vintage: Vintage har gjort det stort i Oslo. Bor du i Kristiansand er sjansen stor for å gjøre et godt kupp stor, da trenden ikke er like utbredt.

5. Kjøp noe som passer stilen din, og som du aldri blir lei. For Rombergs del, er dette kjoler, mens Himberg aldri blir lei av klassiske silkeskjerf.

6. Kjøp noe som holder seg lenge av god kvalitet framfor å bruke masse penger på billige H&M-plagg, gang på gang.

7. Kjøp et kvalitetsplagg som kan brukes på forskjellige måter. -Igjen er silkeskjerfet en favoritt.

8. Ta vare på klærne: Hvis du eier et godt kvalitetsplagg, ikke vask det for mye. Heller luft det, så slites det ikke like fort.

9. Arv av familie: Bestemor har kanskje noe kult fra 60-tallet som hun ikke bruker.

10. Når du kjøper noe, dobbeltsjekk i speilet hvordan det faktisk ser ut på deg. Det er jo ikke sikkert at du kommer til å gjøre det igjen, og du vil jo være sikker på at det du kjøper faktisk ser bra ut på.

– Man må ikke ha noen spesiell bakgrunn for å drive med redesign. Man kommer langt med litt fantasi, avslutter Himberg.

