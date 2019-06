Helen (25) fra Tasta startet eget klesmerke - solgte ut på to døgn

Det var på reise sammen at kjæresteparet fikk ideen. De trengte enkle T-skjorter til en overkommelig pris. Samme kveld satt de seg ned for å skissere det som skulle bli Smeig-kolleksjonen. En «smeigdag» er på Sørlandet en solrik sommerdag, og den første kolleksjonen deres solgte ut på 48 timer.

– Det var virkelig stas! Uten noe spesiell form for markedsføring i forkant, bare prat med venner og bekjente, var dette ikke forventet i det hele tatt. Vi hadde heller ikke avtaler med noen butikker da en levering på 150 T-skjorter ankom leiligheten. Det antallet er mye lavere enn hva vi driver med nå, men akkurat der føltes det som om hele leiligheten fløt over av plagg og vi visste ikke helt hva vi bega oss ut på, sier Knutsen.

– Man må være med og bidra

De største kleskjedene har gjerne ikke det beste ryktet når det gjelder miljø og lønn til de som lager klærne.

Dette ønsket ikke Helen og kjæresten å være en del av, og har derfor satt strenge krav. Alle klærne er produsert med Better Cotton™, for å lette miljøpresset og bidra til bedre vilkår for bøndene.

– Man må bidra i de leddene man har mulighet tenkte vi. Better Cotton Initiative jobber for en bedre global bomullsproduksjon for bøndene som produserer det, ta vare på vannressursene og sikre ordentlige arbeidsforhold. Med Smeig ønsker vi derfor å tilby både etiske og bærekraftige plagg, sier Knutsen.

Smeigbil og flytende pop up-shop

Helen er vokst opp på Tasta, og da de slapp sin andre kolleksjon i vinter tilbydde de personlig levering i Stavanger. Det nærmet seg nemlig juletidetider, postkontorene var presset:

– Da vi likevel skulle hjem til Stavanger i jula ville vi gi noe ekstra, forklarer hun.

Helen og kjæresten har akkurat fått EU-godkjent en Volkswagen Beach Buggy fra 1967 som firmabil (les: Smeigbil). Planen er å ha pop-up shops rundt om i landet i sommer.

– Om to uker reiser til Sørlandet for ferie. Da har vi fått tak i en flytebrygge med Smeig-banner og planlegger å ha flytende butikk. Vi har ingen spesifikke datoer for pop-up shops i Stavanger enda, men vi håper vi får det til, avslutter hun.