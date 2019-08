Moteløvene på Utopia: - Jeg heier på å skille seg litt ut

Gutteklubben Grei har glemt å sjekke værmeldingen, men de puller off bøttehattene og ser ut som et litt streit hiphop-crew while doing it:

Espen Hegna gikk i et pride-inspirert antrekk på fredagen. I dag gikk han for leopardmønster.

– Jeg heier på å skille seg litt ut, sier han om klesvalget.

De to venninnene Anna og Anna ser rå tøffe ut på lang avstand. Det gjør de også på nærthold.

– Hvorfor valgte dere dette?

– Det skal være litt bling og sånt på festival, sier Anna Kleiven, iført manneskjorte fra Volt.

Anna Rusdal har på seg en 10 år gammel kjole. Den skal få en siste dans på Zara Larsson-konserten.

– Løst og flowy, sier Rusdal om de praktiske fordelene med kjolen.

Isabel M. Bjellebø eeeeelsker Adidas. Derfor har hun viet hele antrekket til merket.

– Jeg fikk det i bursdagsgave av noen gode venninner, sier hun.

Enkelt, men svært kult:

Er det Billie Ellish? Nei, det er Rebekka Bjorøy.

Hun ler godt når Byas vil ta bilder av henne til motespalten. Hun bryr seg ikke så mye om mote, men handler som regel på gjenbruksbutikker.

Go Rebekka! Du ser coolio ut ;)

I mylderet av Bik Bok-klær finner vi Kristin Hegre. Hun nyter Icy Arn på god avstand med hvitvinen i hånden.

Kjolen har hun kjløpt i USA. Valget falt på denne fordi dette trolig er en av Stavangers siste sommerdager. Smart!