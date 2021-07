Meninger Søppel Trenger du virkelig det sugerøret? KOMMENTAR: 3. juli vil engangsartikler av plast slik som sugerør, plastbestikk og plasttallerkener bli forbudt i Norge. Da jeg leste dette, ble jeg påminnet en hendelse fra den lille landsbyen Moalboal i Filipinene tre år tilbake. Publisert: 03. juli 2021, 11:00 Lone Sætre Journalist

Jeg skammer meg, men jeg glemte det jeg trodde jeg hadde lært, skriver Lone Sætre (23). FOTO: Privat

«Trenger dere virkelig det sugerøret?»

Jeg og fire andre venninner befant oss på en lokal kafé, og nøt en ferskpresset juice.

Spørsmålet fikk munnen min til å automatisk slippe sugerøret, og jeg ble møtt av et spørrende blikk fra en fremmed mann. Ut ifra vår tause reaksjon tok han opp telefonen og viste oss bilder fra sine dykkerturer i området. Havskilpadder vi forrige dag hadde snorklet forbi, stirret rett i kameraet med et plastikksugerør stikkende ut fra nesen. Og neste bilde verre enn det andre.

Mannen som viste seg å være fridykker hadde som mål å fjerne all plastikksugerør i den lille landsbyen, og erstatte dem med bambus.

LES OGSÅ: Nå kommer forbudet mot engangsplast (E24)

I El Nido fantes ikke lenger plastikksugerør. FOTO: Sara Sætre «Trenger dere virkelig det sugerøret?»

Da mannen dro, satt vi alle fem i taushet, før vi bestemte oss for å ikke ta imot et eneste plastikksugerør igjen. Nå ble søppelet som slang rundt oss enda tydeligere. Ved stranden vi lå hver dag, i vannet og rundt restaurantene. Det var ikke lenger kult at kassadama på 7-eleven slang fire ekstra sugerør ned i posen.

Da vi reiste videre til en liten by nord i Palawan kalt El-Nido, hadde ting skjedd.

På restaurantene fantes bare bambussugerør, og det var tydelig at en erstatning av engangsplast hadde satt sitt preg på byen.

Likevel ble forsøplingen verre på de neste destinasjonene. Fra Manila, til en ren søppelstrand på øya Bali, der myndighetene året før hadde erklært «søppelkrise».

Vi ble inspirerte, og skulle skjerpe oss.

Jeg skammer meg, men jeg glemte det jeg trodde jeg hadde lært.

Tre måneder senere var jeg hjemme i Norge, og uten å faktisk se en overflom av søppel, ble det jeg hadde vitnet på reisen gradvis glemt. Jeg skammer meg, men jeg glemte det jeg trodde jeg hadde lært.

Fortsatt står jeg i garderoben på Zara og kjøper en kjole på salg, som kun blir brukt en gang.

Fortsatt glemmer jeg handlenett, og sier ja til pose.

Fortsatt foretrekker jeg bil, fordi at buss eller tog er stress.

Den norske regjeringen har endelig skjønt at engangsplastikk er skadelig. Men at dette ikke skjer før i 2021 er merkelig. Jeg tror vi nordmenn er gode til å lukke øynene for det som ikke preger oss akkurat her og nå.

Da koronakrisen kom, klarte vi mennesker å venne oss til og tilpasse oss en ny hverdag på kort tid. Kanskje fordi Erna under pressekonferansen 12.mars i fjor, sa at Norge står i en krise - nettopp her og nå.

LES MER: KOMMENTAR: Bruk hodet (og munnbindet), vi har bare én klode

Likevel når Greta Thunberg eller David Attenborough advarer oss om at planeten ikke lenger vil være levelig om vi fortsetter slik som i dag, lukker de fleste av oss ørene.

Svaret på spørsmålet fridykkeren stilte oss tre år tilbake er nei.

Jeg trenger virkelig ikke det sugerøret.

Noe på hjertet? Send ditt leserinnlegg til Send ditt leserinnlegg til tips@byas.no

Publisert: 03. juli 2021, 11:00