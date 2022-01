Meninger Debatt – Gambler med folk sin fysiske og psykiske helse MENINGER: 2022 har nettopp startet og allerede merker Norge konsekvensene av Støre-regjeringen: Høye strømpriser, høye pumpepriser og brutale smitteverntiltak. For et par uker siden kom nyheten som skar i hjertet. Publisert: 27. januar 2022, 11:00 Tor-Arne Vikingstad

Karoline Skjæveland (19) i Rogaland FpU.

Fra 2023 er Norge ferdig med fritt behandlingsvalg. Dette vil i korte trekk si at ditt postnummer skal bestemme hvor du får behandling.

Dette er å ta bort en viktig rettighet pasientene burde ha.

For lange helsekøer

Regjeringen begrunner avgjørelsen med at det bidrar til å bygge opp flere private aktører, men hva er så galt med dette?

Helsekøene i dag er altfor lange.

Ventetiden på BUP er opptil 8 uker etter henvisning, og ventetiden på DPS er minst like lang. Derfor er det bekymringsfullt at staten vil ta fra nordmenn retten til å velge en annen behandlingsinstitusjon når de trenger hjelpen mest.

Om man er psykisk syk, hjelper det lite å måtte vente i 8 uker for å få behandling. Da kan det allerede være altfor sent.

Det er derfor vi trenger offentlige aktører og private aktører likestilt. Dette bidrar til konkurranse og et bedre tilbud for pasientene.

– Gambler med folk sin fysiske og psykiske helse

Det er ikke bare psykiatrisk avdeling som lider av at fritt behandlingsvalg blir fjernet.

Jeg kjenner folk som er blitt kastet ut av sykehjem midt i rehabilitering fordi det ikke er nok kapasitet.

Folk som har ventet i flere måneder på en operasjon som er viktig for livskvaliteten.

Ventetidene på rus og avhengighet kan være opptil 15 uker, kanskje mer. Ventetid for rehabilitering er opp til 16 uker, viser oversikt fra Helsenorge.

Binder helsetilbud til postnummer

Det regjeringen nå velger å gjøre er å gamble med folk sin fysiske og psykiske helse.

De fjerner konkurranse fra markedet, og nordmenn blir bundet til postnummeret sitt. Om du får hjelp eller ikke, handler om hvor stor lommebok du har, noe som er ironisk siden det er dette venstresiden sier de er så sterkt imot.

Dette tiltaket fører til at de som har mye penger har muligheten til å gå til private aktører med en gang de trenger hjelp, mens alle andre sitter fast i lange ventekøer. Når vi i stedet kunne likestilt privat og offentlig, skapt konkurranse og bedre tilbud for pasientene og vært med på å kutte helsekøene.

– Tragedie for norsk historie

Jeg håper en dag at venstresiden innser at det ikke er noe galt med konkurranse for markedet. Alt det gjør er å føre til bedre muligheter for brukerne og fører til at alle får samme muligheter uavhengig av inntekt.

Dette er en tragedie for norsk historie.

Med Frp i regjering kuttet vi helsekøene i rekordfart, med AP i regjering kommer helsekøene til å øke i rekordfart.

Jeg håper en dag at Arbeiderpartiet kan begynne å utvikle i stedet for å avvikle.

Publisert: 27. januar 2022, 11:00