Meninger Pandemier Til alle dere midlertidige vaksinemotstandere i påsken: Pandemien har ikke røde dager KOMMENTAR: Et ørlite skudd med vaksine mens Jesus står opp fra de døde og pudderet brer seg søtt i bakken, eller blir det litt som å invitere til lyrisk aften midt i tippekampen? Publisert: 01. april 2021, 16:00 Fredrik Brimsø

Det ble vanskelig å prioritere for dem som både har kølapp til vaksine og nøkkel til eget landsted i fjellheimen, skriver Fredrik Brimsø. FOTO: Linda Winther/Skjermdump: NRK, VG, Dagbladet

Tidligere denne uka detonerte nyheten om at Landstreffet i Kongeparken er avlyst. Med andre ord: Russen har vett nok til å trekke teina for nasjonens ve og vel. Men om man både har kølapp til vaksine og nøkkel til eget landsted i fjellheimen, da kan kunsten å prioritere drukne i sin falmende estetikk.

Skal vi mimre litt sammen, frender? Vi skal ikke langt tilbake engang. Det var nyttårsaften 2020. Vi satt fåtallige i stua mens katten Frans lå under sofaen for å dempe rakettstøy og fremtidsfrykt. Vi tillot oss i en skakket stund å tenke at pandemien på sensasjonelt vis skulle kveles av sin egen urettferdighet og at 2021 skulle bli de blanke arkene som skulle inneholde svaret på både andregradsligninger, virus-gåter og årets påskekrim.

LES MER: 12 ting vi har lært av 12 korona-måneder

Og nå er vi her – et drøyt år siden vi satte oss innomhus og lurte på hvor mange uker dette løgnaseriet skulle vare.

Kolokkvier med sånne som kunne gått ut fra St. Olav VGS med S i samtlige realfag, har kokt opp vaksiner i flertall slik at vi kanskje – muligens – snart kan opptre innenfor samme intimsfære, og gjerne til og med kladde litt på hverandre igjen. Dette er vi selvsagt takknemlige for, og sunt skeptiske til.

LES MER: Kanskje piker-16 skal få snike foran Grandtante Margit?

Ja, eller... Dersom vi kan velge blant vaksinene og helst motta dosen vår kl.11.03 en tirsdag formiddag.

Jeg overdriver, men du skjønner poenget. Det fins hoder som er kvassere enn den gjengse Byas-journalist som legger disse planene for hvem som skal vaksineres når, og for det meste har dette gått som nål i arm.

Det skulle tydeligvis bli verre når det hele kolliderte med ferien.

Da ble straks Harry Hole, påskelam, vond menisk og trippel Yatzy viktigere enn samfunnsmessig progresjon og en folkehelse i fullt firsprang retning ein normales Leben.

Å tre ut av en vaksinekø er nemlig ganske mye mer risikabelt enn å beine ut av kassakøen på Kiwi, hvor man kan ha så flaks at han med pannebåndet plutselig deiser inn i kasse to og roper «LEDIGT I TOEN!»

Å generalisere er usexy, og det er slettes ikke det som er planen. Men det er nå en gang sånn at om ikke alle bidrar på dugnaden så er det alltid noe som forblir forefallende.

Å bli vaksinert et år etter pandemiens norske start er et privilegium – ikke et alternativ til solbrent påskenese mens svigerfar graver frem både hytta og svigermor før den åtti prosent smeltede Kvikk Lunsj’en skal i trynet sammen med sololjen og Instagram-filteret.

La oss være litt fremsynte: 2021 blir ikke episk bare fordi det isolert sett ikke er marerittåret 2020. Det fins land i verden som lever tilnærmet normalt, utelukkende fordi nasjonen har gått manngard i samme retning.

LES MER: Vi vinner ikke 2021 på walkover

Det er lov å være lei, og det er helt tillatt å dagdrømme om det vi en gang hadde. Men jeg tillater meg å være såpass optimistisk at jeg drømmer om noe som er enda bedre.

Gleden er nemlig sjeldent større enn når den etterfølger sorgen.

Pandemien har ikke røde dager, og den bryr seg fint lite om at et fåtall av oss blir midlertidige vaksinemotstandere for å sette førstepri foran fuktige pannebånd i solveggen.

La oss håpe at flertallet av oss lytter til erfarne fagfolk, og at mindretallet har den åttende fjellvettregelen friskt i minne: Det er ingen skam å snu.

Publisert: 01. april 2021, 16:00