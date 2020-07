Meninger Kroppspress Maren (27): – At jeg én dag tok på meg bikini fikset ikke tjue år med usikkerhet rundt egen kropp LESERINNLEGG: De eneste kiloene du trenger å bli kvitt, er vekta av kjipe tanker og stress rundt kroppen din. Publisert: 19. juli 2020, 12:00 Maren Kronlund

– Det tar tid å bli komfortabel i egen kropp når du har brukt størsteparten av livet ditt på å snakke den ned. Men jeg lover at det er verdt å jobbe for, skriver Maren Kronlund i dette leserbrevet. FOTO: Privat

Dette leserinnlegget ble først publisert på vår søster-site trd.by.

Hver eneste dag kan vi lese om diettene som skal gjøre kroppene våre sommerklare. Magiske mirakelkurer du som regel finner bak betalingsmurer.

I god norsk dugnadsånd skal du få et par gratis tips fra meg.

Har du noe på hjertet? Send inn ditt leserinnlegg til Send inn ditt leserinnlegg til tips@byas.no

Én sommerkropp, flere sommerkropper, alle sommerkroppene

Jeg håper vi alle endelig kan være enige om at «sommerkroppen» ikke sikter til én spesiell kroppsfasong. Kropp er mangfold og finnes i et stort spenn av former, fasonger, og med ulike kjennetegn. Og godt er det – noe annet ville vært fryktelig kjedelig! Men sommerkroppen er også veldig mye mer enn bare en kropp på stranda.

Regnjakke/fjellstøvler/sommerkjole/pysj + kropp er også en sommerkropp. Tenk deg at du skal ha på deg klær som du er komfortabel i og som er praktiske for det du skal gjøre. Er det 32 grader og du er på stranda, så er badetøy veldig praktisk, spør du meg.

LES MER:

LESERINNLEGG: «...er først når jeg står uten strøm eller nett at jeg faktisk forstår hvor langt ute jeg er. Ute og kjører»

«Badetøy + kropp = sommerkropp»!

Du har sikkert hørt en versjon av dette sitatet før. Jeg elsker at vi jobber for at alle skal føle seg velkommen og vel på stranda, at størrelsesutvalget i badetøy og bikinier blir større samt tilpasses flere former. Jeg blir også skikkelig glad av at feeden min på Instagram og reklamer endelige reflekterer et bredere mangfold kropper.

Men; at jeg én dag tok på meg bikini fikset ikke tjue år med usikkerhet rundt egen kropp. Jeg vet at det ikke er så enkelt som å «bare ta på seg det badetøyet» og det er heller ikke et kriterium for at du skal ha det bra. Du fortjener å føle deg vel i alt du velger å ta på deg.

FOTO: Privat De eneste kiloene du trenger å bli kvitt, er vekta av kjipe tanker og stress rundt kroppen din.

Tips 1: Finn «din sommerkropp»

For meg handler det om så mye mer enn om jeg har på bikini eller ikke. Sommerkroppen min er også den som jogger seg en tur, bader, går fjellturer, spiser is, ser «One Tree Hill» for ørtende gang i senga og leser bok i parken.

LES MER:

Sanna (31) vil ha mer mangfold i skjønnhetsbransjen

Tips 2: Gi deg tid

Det hadde vært digg om én setning om badetøy umiddelbart ga deg bedre selvfølelse og kroppsaksept. I tiår har overskrifter i glossy blader og aviser gjort sitt beste for å overtale deg om at den kroppen du har i dag ikke er god nok. At den bør endres på et vis. Det er med andre ord helt forståelig om tankene og følelsene du har fått til egen kropp på grunn av dette ikke blir borte på dagen. Så, gi deg selv tid.

Tips 3: Ta vare på kroppen din

Å ta vare på kroppen din er mye mer enn å gi den regelmessig fysisk aktivitet! Jeg passer på kroppen min når jeg smører den med solkrem, bruker myggspray, drikker nok vann, spiser digg mat, tar pauser eller bruker sykkelshorts under kjolen for å unngå gnissesår. Jeg gir den også omsorg når jeg ser meg selv i speilet og forteller meg selv at ikke bare er jeg god nok som jeg er, men jeg er også mye mer enn kroppen min.

LES MER:

Masseproduserte klær er ikke laget for kvinners faktiske kroppsformer

Tips 4: Oppsøk mangfold

«Unngå sammenlikninger,» kunne jeg valgt å skrive. Problemet er bare at det er urealistisk råd. Denne sammenlikningen vi gjør skjer ofte ubevisst og som regel på en relativt ræva måte. Derfor; bli heller klar over de urettferdige sammenlikningene du gjør! Er det noe du er dårlig på eller ikke er fornøyd med? Ja, da finner du som regel den personen som er best på det og setter dere opp mot hverandre. Når du i tillegg tenker at du skal være perfekt på summen av det minst ti andre mennesker rundt deg er god på, så blir dette ekstremt urettferdig. Bli bevisst når dette skjer. Vær klar over hvor mye dine egne tanker påvirker deg, diskuter litt logisk med disse tankene og oppsøk mangfoldet.

LES MER:

H&M slutter med «plus size» i fysiske butikker

Tips 5: Detox!

Glem alt som heter juice-cleansing, pulverkur eller «avgiftende kosttilskudd» – leveren din gjør alt det der for deg. Det den ikke kan gjøre for deg er å slutte å følge kontoer som får deg til å føle deg dårlig, tenke at du er mindre verdt eller får deg til å føle deg usikker på egen kropp. Ta en skikkelig sosiale medier detox og avfølg alle kontoer som ikke bygger deg og selvfølelsen din opp!

Jeg skal være ærlig med deg; det tar tid å bli komfortabel i egen kropp når du har brukt størsteparten av livet ditt på å snakke den ned. Men jeg lover at det er verdt å jobbe for - fordi du fortjener å bo i en kropp du elsker og er snill med.

Har du noe på hjertet? Send inn ditt leserinnlegg til Send inn ditt leserinnlegg til tips@byas.no

Publisert: 19. juli 2020, 12:00