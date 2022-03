Meninger Debatt – Hvorfor reageres det så sterkt mot Russland, men ikke mot Israel? MENINGER: Hvorfor reageres det så sterkt mot Russlands okkupasjon av Ukraina, men ikke mot Israels okkupasjon av Palestina? Når de Vesten er venner med bryter folkeretten eller internasjonal lov, så lukker vi øynene. Jeg tror det først og fremst handler om vennskap og populærkultur. Publisert: 16. mars 2022, 11:30 Bård Malde-Frøyland Aktiv i Rød Ungdom

Da jeg var i Palestina sommeren 2019, ble jeg nesten litt overrasket over den pasifistiske holdningen flere av palestinere jeg møtte hadde til den israelske okkupasjonen.

Palestinerne hadde innsett, etter over 60 år med okkupasjon, at krigføring ikke førte til noe produktivt. De har heller valgt alternative og ikkevoldelige midler foran kamp mot okkupasjonsmakten. Som for eksempel økonomisk og kulturell boikott.

På samme måte som store deler av verden fører sanksjoner og boikott mot Russland nå, ønsker palestinerne at verdenssamfunnet skal føre sanksjoner og boikott mot Israel.

Men det skjer ikke. Hvorfor reageres det så sterkt mot Russland, men ikke mot Israel?

Jeg tror det handler om noe så enkelt som vennskap. Når de Vesten er venner med bryter folkeretten eller internasjonal lov, så lukker vi øynene. Men når det er noen vi ikke liker som bryter internasjonal lov, så reagerer vi sterkt.

Vesten har invadert og bombet land sønder og sammen for færre brudd på internasjonal lov enn det Israel har brutt. Så hvorfor reageres det ikke like sterkt mot Israel?

‍Populærkultur og trender

Jeg tror også det handler om populærkultur.

Det er riktig, men også enkelt, å ta et standpunkt mot Russland. Dermed blir det trendy, selv for bedrifter.

Et eksempel på dette er et bilde Minorg la ut på sin Instagram-konto, minorgoffisiell, hvor Dana Amiri har sendt melding til butikkjeden Meny, og spurt om de trekker sine russiske varer fra butikkhyllene, hvor Meny svarer ja. Men på spørsmål om hvordan de følger opp israelske produkter som er produsert i okkuperte områder i Palestina, så svarer Meny «Vi kan dessverre ikke gi et konkret svar på dette».

Dette blir som ved Pride-kampanjene til internasjonale bedrifter. Bedriftene følger populærkulturens retningslinjer, ikke internasjonale lover når de velger hvilke varer de skal selge.

Samfunnet må reagere på urett uavhengig av hvem som utfører den‍

Misforstå meg rett. Jeg er enormt glad for den harde kampen som føres mot Russland med tanke på sanksjoner. Det skal ikke være lov å bryte disse lovene som verdenssamfunnet har laget sammen. Det skal heller ikke være greit å invadere land på falskt grunnlag. Dette innlegget skal heller ikke være for folk som vil skifte fokuset vekk fra Russlands okkupasjon. For det er absolutt ikke min intensjon. Jeg synes det er deilig å se den ukrainske president Zelensky stå opp mot Russland med et samlet Ukrainsk folk i ryggen. Gåsehud!

Men for at jeg ikke skal ha en bismak i munnen når jeg engasjert følger med på ukrainernes kamp, så må jeg vite at vi som samfunn reagerer like hardt når urett blir begått, uavhengig av hvem som utfører den.

Som Martin Luther King Jr. sa «Now is the time to make real the promises of democracy». Boikott Russland! Fritt Ukraina! Boikott Israel! Fritt Palestina!

