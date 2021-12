Meninger Jul Kidsa vet best: Hvit jul, baby Kommentar: Snart ringes julen inn, og tre tonn med akkumulerte forventninger skal innfris hos den oppvoksende slekt. Best uten alkohol? Tror det. Publisert: 24. desember 2021, 14:00 Fredrik Brimsø

«Ungene oppfatter ofte mer enn vi tror», skriver kommentator Fredrik Brimsø.

Ja, så var det den tiden av året igjen.

Vi beiner på Kvadrat med døden i blikket, mens engler daler ned i skjul. Vi baker til kroppslukten vår får en eim av kardemomme, og vi bygger slapsemann i hagen.

Mens Home Alone 1 og 2 ruller over fjernsynet og Rudolf rir galant over horisonten, bør vi spørre oss selv hvem som skal være de store vinnerne på julekvelden: Barna.

Jeg tør vedde gavekortet fra Session, som jeg fikk til jul i fjor, på at kidsa stemmer for en hvit jul.

Før de øl-glade menn og kvinner i regionen spiller trommesolo på tastaturet i kommentarfeltet, la meg skryte og nyansere litt:

Det slår meg at i en del kretser, er vi mer bevisste når det gjelder alkohol.

En sekspakning med hva enn vi fikk tryglet til oss/stjålet med påfølgende «sedd på båtten anna!» og «går’kje du i c-klassen? ska me klina?» ser ut til å ha gått ut på dato.

Nå er vi nesten blitt snobbete. Ølsmaking, kultur og «An va’kje dumme, denne! Runde og fine i smagen!» har blitt det nye.

En del av drikkekulturen har rett og slett blitt mer sofistikert. (Joda, vi ser fremdeles de som kjører en epileptisk Macarena-dans med kebab på trøya i taxikøen på lørdagskvelden, men la oss kalle dette for unntakene).

Og denne utviklingen kan vi like.

Pakker er høydepunktet for mange små på julekvelden. – Men det er kjipt om far stotrer litt ekstra når han leser opp gave-listen, skriver vår kommentator.

Men så var det kombinasjonen av barn og alkohol, da. Den ligningen er det hakket verre å sette to streker under.

Jeg ser ikke den store harmen i at lille Sebastian observerer at an far jekker seg en halv lettøl mens grillen surrer i sommervarmen. Men nå er det jul. Vi snakker tunge julepils og det som er sterkere.

Vi har jo alle sagt ting som «Går fint med ei rolige styrepils! Eg kjenne jo ingenting!». Og det kan sikkert stemme. Men ungene oppfatter ofte mer enn vi tror.

At far stotrer litt ekstra når han leser opp gave-listen, for eksempel. Eller at mor gjentar hvor god sausen var sånn omtrent ni ganger.

Å si at julebrus smaker godt blir som å kalle jorda flat, men det fungerer aldeles utmerket når vi skal skylle ned rester av pinnekjøtt, riskrem og finalen av The Julekalender.

Jeg vil nødig moralisere, men når jula bare kommer én gang i året, kan vi kanskje ta litt ekstra hensyn til den kommende generasjonen.

Kjære foreldre, og alle oss glade barnløse: Riktig god jul. Slapp av, og kos dere med god mat og godt selskap. Men vent med julebrygget til arvingene ligger strekk ut i den nye pyjamasen de fikk av tante Ellen.

Det kan umulig skade.

Denne artikkelen er publisert tidligere på Byas.no, men er hentet fram igjen til glede for nye lesere.

LES OGSÅ:

LES MER: Derfor blir du fyllesyk

LES MER: Her er 10 ting du må vite om øl!

LES MER: Knuser fylle-mytene: Derfor er det slik at «vin og øl blir søl»