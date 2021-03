Meninger Dugnad 12 ting vi har lært av 12 korona-måneder Det er nokså presist ett år siden vi stilte oss fire meter unna nestemann på forretningen med handlekurven full av varene som man trodde trengtes for å overleve apokalypsen. Så hva har vi lært siden den gang? Publisert: 12. mars 2021, 19:00 Fredrik Brimsø

Har vi lært noe av korona? Jada! Massevis. I alle fall 12 ting, ifølge Fredrik Brimsø. FOTO: Andrea Syvertsen

Vi er lei nå, og det har vi lov til.

Nå er landet så stappfullt av sprit at man nesten burde forby bruk av åpen flamme, og selv de mest tandre og tilbaketrukne av oss er passe forsynte med å gå rundt med et mentalt målebånd og frynsete nerver for at viruset skal danse innom mormor før vaksinedosene spreller livsfriskt gjennom systemet.

Oppsiden av nedgangen er at de harde lærdommene ofte setter seg. For eksempel:

1. Nordmenn er ganske gode på dugnad

I global målestokk er Norge temmelig høyt på statistikken over de som faktisk skalket luker, holdt hus og lot brakkesyken spre seg før viruset gjorde det, og Rogaland har til og med vært blant de beste i klassen. Fjør i hatten til oss som skal bruses når meteren blir fordums.

2. Håndsprit har ymse odør...

Den gode, gamle sykehusspriten kunne vel ikke akkurat passert for verken parfyme eller afrodisiak, men det fins laaaangt verre utgaver. Stanken av enkelte varianter minner mer om en pose med reker som har lekt gjemsel under bilsetet enn noe som skal holde oss friske og raske. Nå er det nesten blitt sånn at vi velger dagligvarehandel etter hvem som har best sprit.

Akkurat sånn. FOTO: Giphy

3. «Folkehelseinstituttet» er et vanskelig ord å uttale

..bare spør Bent Høie. Kanskje ikke heeeelt i «Henrik Ibsens ripsbusker og andre buskvekster»-land, men fremdeles en fonetisk utfordring.

4a. Kultur er kult

Siddiser er kanskje ikke verdensmestere når det gjelder å holde liv i lokal kultur som ikke er innenfor «Mada endenene-ne-ne» og «himla fjåge folk»-segmentet, men etter ett år i sofaen begynner kanskje mange oss å innse at til og med sjeselongen har sine begrensninger.

4b. Meeeen...

Vi prater om at vi savner kino, konserter, utesteder og restauranter, men det gjenstår å se hvor ivrige vi blir når samfunnet tillater det. En ørliten teori er at vi risikerer å bli værende i sofaen når det åpnes opp, for da er den forbudne frukten bitt over... Men hei, tanken på stappfulle serveringssteder og kulturhus kan fremkalle håp i selv de mest sønderslitte øynene <3

5. Vi er litt ego

Det fins absolutt altruisme der ute, men vi opptrer ofte litt som når oksygenmaskene daler ned på flyturen: Egen maske først. Kanskje ikke vårt mest sympatiske trekk, men muligens ikke noe som man kan lastes nevneverdig for heller.

FOTO: Giphy

6. Streaming kan redde liv

Hvem hadde trodd at «Eg har runda Netflix!» skulle bli et begrep? Vel. Rent strømmemessig har vi strengt tatt hatt en år lang påskeferie, og for mange med bokstavskrekk er fjernsynet en god hånd å holde i når flagget går ned for kvelden.

7. Arbeid er et privilegium

Pandemien hadde ikke slått inn for fullt særlig lenge før mange av oss fikk beskjed om å gå hjem fra arbeid med returdato uvisst. Når det går nedover med samfunnet så glimrer høytrykket på jobbkartet med sitt fravær, og det er kanskje ikke så dumt å ofre akkurat dét en tanke.

8. Nød lærer naken [sett inn kjønn her] å spinne

Overlevelsesinstinktet som har slått inn for mange av oss forbigår de mest livsnødvendige kvalitetene. Sysselsetting og flammer av nye og gamle hobbyglør er gode eksempler på hva vi har bedrevet dødtiden med.

FOTO: Giphy

9. Brødskjæremaskiner er ekstremt undervurderte

Husker du da maktå ba oss koble fra kutteren på butikken som et smitteverntiltak? Flere enn meg som levde en brødløs tilværelse i kjølvannet?

10. Lykken er friheten

Minnes du tiden hvor du kunne sprade gatelangs og gnikke på venner og slekt, snue og Doc-diett til tross? Karantene er en ypperlig måte å holde smitte noenlunde i sjakk på, men det kan for mange føles som en interiørdesigner-preget glattcelle.

11. Ordet «Mutant» er kjipt når det ikke står i forbindelse med Turtles eller X-men

Mutasjoner som gjør at viruset smitter enda mer er like velkomment i disse tider som en tom såpedispenser eller en close-talker med sexy voice.

FOTO: Giphy

12. Enden er (faktisk) nær

Og heldigvis ikke på Terminator 2-viset. Vi har lov til å være slitne og oppgitte, men heldigvis er det nå en gang sånn at dagen i dag betyr at progresjonen har fått et ekstra døgn på seg. Vi savner kanskje begynnelsen av mars 2020, men da var vi jo tusenvis av lysår unna løsningen på pandemien. Distansen er heldigvis litt mer i Mosvannet-gata nå.

