Meninger Debatt Abortloven: – Hva med å utvikle istedenfor avvikle? DEBATT: Hva med å utvikle istedenfor avvikle?, spør Karoline Skjæveland om KrFUs forslag om å endre abortloven. Publisert: 04. august 2022, 22:29 Karoline Skjæveland Nestleder, Rogaland FpU

Karoline Skjæveland er nestleder i Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) i Rogaland og dette er hennes personlige mening.

20. Juli var lederen i Stavanger Kristelig Folkepartis Ungdom (KrFU) ute i Nettavisen og forsvarte Kristelig Folkeparti (KrF) sin politikk om å fjerne paragraf 2c fra abortloven.

Dette er en lov som tillater abort etter uke 12 dersom det er stor sannsynlighet for at barnet vil utvikle alvorlig sykdom. Dette gir foreldre muligheten til å ta abort dersom de for eksempel finner ut at barnet vil ende opp med betydelig nedsatt livskvalitet.

Hva med nedsatt livskvalitet?

KrFU sitt argument for å fjerne paragraf 2c er at denne paragrafen fører til at mange tar abort av barn som har fått diagnosen Downs syndrom og dette er uheldig.

Samtidig må hver enkelt familie kunne ta valg basert på både barnets beste og familiens beste. Dette valget må være basert på blant annet hvilken livskvalitet barnet vil få. Dersom det blir oppdaget at barnet vil ha utrolig stor nedsatt livskvalitet burde abort være en mulighet fordi dette skjermer barnet fra mye smerte, mangel på selvstendighet hele livet, og et liv fylt av legebesøk, sykehus og lidelse.

Dette vil være et utrolig dårlig liv å ha, og fjerning av paragraf 2c vil påtvinge barn å ha denne oppveksten.

FAKTA: Abortloven § 2c I 2018 ble abortlovens paragraf 2c om fosterreduksjon mye diskutert i norsk offentlighet. Paragrafen tillater abort etter tolvte svangerskapsuke hvis fosteret har en alvorlig diagnose eller hvis legen mener at svangerskapet vil påvirke kvinnens psykiske og fysiske helse negativt.

– Krever mye

Å ha et barn med en alvorlig sykdom krever mye.

Barnet vil aldri få den livskvaliteten den fortjener og trenger mye tilrettelegging. Dersom et foster for eksempel får påvist en alvorlig sykdom må foreldre ta et utrolig vanskelig valg.

Et barn med en alvorlig sykdom krever utrolig mye tid og ressurser som foreldrene må finne ut om de har. I mange tilfeller kan det hende at foreldrene vet innerst inne at de ikke er i stand til å ta vare på et barn med en alvorlig sykdom de vet lite om. Et barn med en alvorlig sykdom vil trolig aldri kunne leve selvstendig og vil alltid trenge foreldre eller omsorgspersoner til å ta vare på dem.

Derfor kan dette bli en ekstra belastning for foreldrene å vite at de ikke vil være i stand til å ta vare på barnet så lenge det lever.

– Kan føre til en ekstrem lidelse for barnet

Det er mange faktorer som spiller inn når det kommer til familiens kapasitet og evne til å ta vare på et barn med spesielle behov. Dersom familien har mange barn fra før kan det bli utrolig vanskelig å ha et barn som trenger mye tilrettelegging. Dette vil enten føre til at de andre barna blir glemt, eller at barnet med en alvorlig sykdom ikke får den tilretteleggelsen og oppmerksomheten de trenger, noe som kan føre til en ekstrem lidelse for barnet.

Derfor er dette noe som berører hele familien og en familie burde få ha den selvstendigheten og retten til å bestemme hva som er best for familien og ikke.

Det er selvfølgelig trist at noen velger å ta abort fordi de ikke ønsker et barn med Downs syndrom, men det KrF sliter med å se er at det er mye mer som spiller inn.

Foreldre må ta et utrolig vanskelig valg og dette valget er basert på så utrolig mange faktorer.

Å fjerne av paragraf 2c kommer ikke til å føre til noe annet enn at barn blir født med utrolig nedsatt livskvalitet, familier blir overbelastet og barn kan ende opp med å bli nedprioritert. Derfor er FpU imot å fjerne paragraf 2c da denne dekker så utrolig mange tilfeller av alvorlige sykdommer og man kan ikke dra alle under samme kam med å fjerne hele paragrafen.

KrF burde heller begynne på å tenke på utvikling, ikke avvikling.

Publisert: 04. august 2022, 22:29