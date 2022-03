– Rød Ungdom bommer i sin Israel-kritikk

MENINGER: Rød Ungdom bommet kraftig 16. mars i Byas, da Malde-Frøyland sammenlignet Russland med Israel. I stedet for å kritisere det eneste demokratiet i Midtøsten, burde Rød Ungdom heller støtte opp under frie demokratier, når det tross alt er det som er under angrep.