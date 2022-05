Meninger Meninger «Så da sitter jeg altså her sju år senere med lenka rundt livet» MENINGER: I dag lenket jeg meg fast til en anleggsmaskin, for å kjempe mot dumpingen av giftig gruveavfall i Førdefjorden, ved den lille bygda Vevring i Vestland. Publisert: 02. mai 2022, 19:00 Åsa Braut Bache

Forfatter Åsa Braut Bache lenket til en gravemaskin ved Førdefjorden.

Da jeg besøkte Førdefjorden for første gang, var jeg 16 år gammel, og en nyengasjert miljøaktivist. Jeg tok buss i åtte timer fra Stavanger for å komme meg til nettopp Vevring.

Her ble jeg møtt med majestetiske fjell, blomsterenger, en vakker fjord og en utrolig hyggelig og engasjert lokalbefolkning. Jeg spiste nyfanget fisk fra fjorden, og lærte om det rike artsmangfoldet som finnes her.

Sjokkert, sint og skuffet over politikerne

Denne turen ble et personlig vendepunkt for meg, for det var ikke bare spekkhoggerne og den rødlista pigghåen jeg fikk høre om, men også om det planlagte gruveprosjektet som har hengt over denne bygda som en ond skygge siden 2006.

Jeg ble skuffet over at politikerne ikke så verdien i å bevare alt det vakre jeg så rundt meg. Men mest av alt ble jeg sjokkert og sint over at staten ville bruke fjorden som en søppeldynge. Før dette hadde jeg et kanskje barnslig naivt inntrykk av at i Norge så gjorde vi vårt beste for å ta vare på naturen vår, og at skadelig forsøpling var noe som hørte til fortiden.

Det fikk jeg nå kraftig motbevist.

– Trues både av klimaendringer og forurensning

Dette sjokket sprakk denne naive boblen, og endret verdensbildet mitt. Det ble et stort skritt i retning det å bli voksen, og jeg meldte meg umiddelbart på aksjonslisten for de som ville aksjonere sivilt ulydig for denne saken.

Det er nemlig slik at sivil ulydighet er et lovbrudd for å forhindre en enda større og farligere kriminalitet.

For tiden lever vi ikke bare under en klimakrise, men også en naturkrise. Førdefjorden som en nasjonal laksefjord er nettopp et av de områdene det er utrolig viktig å bevare for fremtiden. I år har for første gang villaksen havnet på rødlista, og havene våre og det store artsmangfoldet som lever der trues både av klimaendringer og forurensing.

Bilde av aksjonistene inne på anleggsområdet, første dag med aksjoner

Åpent sår i fjellet

Det er selskapet Nordic Mining som står for dette kontroversielle gruveprosjektet. Der skal de både ha et åpent dagbrudd, eller kanskje bedre sagt et åpent sår, i Engebøfjellet, i tillegg til at de får dumpe 250 millioner tonn med gruveavfall i fjorden.

På mandag startet de arbeidet med å rive flere bygninger for å få satt opp sitt prosessanlegg.

Så da sitter jeg altså her sju år senere med lenka rundt livet, tilbake i Vevring og Førdefjorden. Nå prøver jeg og de andre aksjonistene å få stanset dette prosjektet før det er for sent, og venter på at næringsminister Jan Christian Vestre skal gi et svar på hva som skjer med klagen som for øyeblikket ligger på hans bord.

Han er nå den som har makten til å trekke tilbake driftskonsesjonen og stanse dette prosjektet en gang for alle, for fjorden, for fisken og for folket.

Publisert: 02. mai 2022, 19:00