KOMMENTAR: Jeg er en hvit mann som lever og har levd hele livet i Norge. Likevel har jeg vært så forbanna i flere dager nå, at jeg ikke har fått sove om nettene. Jeg kan bare forestille meg hvor forbanna de som blir utsatt for systematisk rasisme er. Flere hundre år med rasisme må holde. Publisert: 04. juni 2020, 16:00 Thomas Klakegg

Rasisme er ikke bare «noe som skjer i USA», vi må også stå opp her hjemme, skriver Byas-frilanser Thomas Klakegg. FOTO: Rick Rycroft / AP

De fleste har fått med seg historien så langt, men om du ikke har det kan jeg oppsummere kjapt; En politimann drepte en svart mann fordi de mistenkte at han prøvde å betale med en falsk seddel. Historien er tragisk nok, men den føyer seg inn i rekka av hendelser hvor amerikansk politi dreper ubevæpna svarte mennesker.

Den svarte befolkningen i USA har fått nok, og de har tatt til gatene. Siden har videoene flomma over tidslinjene våre på sosiale medier. Politi som skyter gummikuler mot folk som står i sine egne døråpninger, politi som kjører bilene sine inn i mengder av protesterende folk, journalister som blir arrestert og angrepet av politiet.

Jeg er forbanna fordi amerikansk politi nok en gang har drept en svart mann uten grunn. George Floyd var uskyldig, men det er helt irrelevant. Politiet har uansett ingen rett til å drepe et menneske. Jeg var også forbanna da Sandra Bland ble arrestert og endte opp død på cella si. Og da Michael Brown ble skutt og drept av en politimann. Det holder nå. Det holdt for lenge siden.

«Men det er i USA» kan du si. «Hva har dette med oss i Norge å gjøre?» Det har alt med oss i Norge å gjøre.

Ikke fordi norsk politi har for vane å drepe den svarte befolkningen uten grunn, men fordi rasisme er en ting i Norge også, og vi er nødt til å gjøre noe med problemet her hjemme.

Eksempler. Forfatter og økonom Sony Kapoor forteller en rekke historier på twitter om rasisme han har vært offer for i løpet av livet. Blant annet fikk han ikke leilighet i Norge før han lata som han var i et forhold med ei hvit venninne. Plutselig var det aktuelt med leilighet.

FOTO: DYLAN MARTINEZ / X00177 Grip inn når du ser rasisme ute i det åpne. Snakk mot vennene dine når de kommer med rasevitser eller annen, dårlig skjult rasisme. Gjør noe.

Også det å få jobb har vært en utfordring for mange som ikke er etnisk norske. Eller bare ikke høres etnisk norske ut. For eksempel Kevin Marianayagam, eller Kevin Rydland som han heter nå, som til tross for to bachelorgrader og en mastergrad, ikke fikk jobb før han skiftet til et mer norskklingende etternavn. Eller Mohim Uddin, som fikk avslag på over 400 jobber, til tross for to mastergrader og en bachelorgrad.

Og hvem kan glemme da ei kvinne med hijab prøvde å finne ut hvor mye det kosta å farge håret på en frisørsalong på Bryne? Hun ble sendt på dør, og begrunnelsen var at frisør Merete Hodne ikke ville «ta i sånne som henne».

Du vil ha nyere eksempler? På tirsdag våknet kjæresten til komiker Odd-Magnus Williamson, som er farget, til åpenlyst rasistiske meldinger, kunne han melde på Instagram. I 2020.

Jeg må dessverre skuffe de som trodde rasismen forsvant med slaveriet i 1865. Den er her fortsatt, og viser jevnlig det stygge ansiktet sitt, til og med i Norge.

I stedet for å sitte stille og fordømme handlingene til politiet i USA, eller enda verre, fordømme handlingene til de som gjør opprør, må vi faktisk gjøre noe med problemet, skriver Thomas Klakegg. FOTO: HANNAH MCKAY / Scanpix

Jeg kunne servert eksempel etter eksempel her, men det holder nå. Både for denne kommentaren, og for samfunnet generelt.

Problemet eksisterer ikke bare «der borte», det eksisterer i Norge også. Og i stedet for å sitte stille og fordømme handlingene til politiet i USA, eller enda verre, fordømme handlingene til de som gjør opprør, må vi faktisk gjøre noe med problemet.

Stå opp også her hjemme! Grip inn når du ser rasisme ute i det åpne. Snakk mot vennene dine når de kommer med rasevitser eller annen, dårlig skjult rasisme. Gjør noe. Dette har foregått i hundrevis av år. Det holder.

