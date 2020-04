Meninger Student Det er ikke oss studenter det er mest synd på nå KOMMENTAR: Det er kjipt å ikke få pensum-gnikke i kollokviegruppa om dagen, men at universiteter og høyskoler holder dørene stengt trenger ikke å bety at vår akademiske avanse stagnerer fullstendig. Publisert: 18. april 2020, 19:00 Fredrik Brimsø

Mens andre må oppdra kids mens de blir deltidsnavere og går en usikker fremtid i møte, er mange av studentenes gjøren og laden til alt overmål strengt tatt det samme som før – det må bare ta en annen form, skriver Fredrik Brimsø. FOTO: Carina Johansen / NTB scanpix

Kjære studenter: Før vi kaster norrøne skjellsord, viskelær og mellombarer etter hverandre, la meg starte med å si at jeg er på deres lag. Jeg er selv student på ørtende året, og sier meg fullstendig enig i at studenttilværelsen mister en del av sjarmen når den blir utelukkende ensom og digital.

Det å konsentrere seg om en master-oppgave eller en puggeeksamen fra et provisorisk hjemmekontor hvor distraksjonene gauker som fotballsupportere i en taxi-kø er ingen enkel oppgave. Heldigvis er den heller ikke umulig.

En dyd av nødvendighet, som de lærde ville sagt.

Men det er to blinkende lys i studietunnellen som vi i disse dager bør danse til: Formål og progresjon. Mens andre blir permitterte fra jobbene sine og må oppdra kids mens de blir deltidsnavere og går en fremtid som er bill. mrk usikker i møte, så er mange av studentenes gjøren og laden til alt overmål strengt tatt det samme som før – det må bare ta en annen form.

86,4 prosent av studentene føler seg mindre produktive når de studerer hjemmefra, har selskapet bak appen Hold funnet ut i en undersøkelse. La oss gjøre et tankeeksperiment. At man føler seg mindre produktiv, betyr det nødvendigvis at man er det? Hvis hjemmeeksamen har ramme på 3000 ord, pluss/minus 10 prosent så vedder jeg en Urge på at de tilmålte frasene havner i Word-dokumentet før eller siden.

Prokrastinasjonen er mange studenters følgesvenn.

«Eg har’kje gjort ein driiid... Men i mårå!» er en setning mange av oss kan utenat etterhvert, la oss si det sånn.

Og det å disiplinere seg når man lever mer eller mindre isolert, har Netflix-konto og wi-fi’en er like stabil som en blid emoji, er ikke akkurat piece of cake. Men det lar seg gjøre, om man bare åpner kunsten å tenke positivt sitt atelier.

Den nylige undersøkelsen viser at mange studenter står opp tidligst elleve, bruker mange timer av døgnet foran en skjerm og skylder blant annet på dårlige rutiner og mangel på arbeidsplass og motivasjon. Etter mine begreper er alt dette forståelig. Ingenting å rekke – ingen grunn til å stå opp før postmannen tråkker rundt i nabolaget. Folk snakker om at de som står opp sent er late, men hvorfor gjelder ikke den samme logikken for de som legger seg tidlig? Lizzm?

Å lage sine egne studierutiner eller å følge disse kan også være utfordrende, spesielt når mobilen blinker og hele tilværelsen som student har vært sånn passe på flymodus siden mars.

Men mange av oss er heldige nok oppi alt dette til at vi fremdeles får opprettholde fremdriften i det vi driver med, og det bør man ikke undervurdere.

Så: Gjør som foreleseren sier. Luft deg litt. Spis godt. Prøv å la være å holde samme døgnrytme som fjortiser kjører på LAN. Og tenk fremover. En vakker dag sitter du omslunget av studievenner og irriterer deg over varianten som har med seg makrell i tomat på lesesalen igjen.

