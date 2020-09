Meninger Kommentar Det er vår egen feil om vi får dåse i monitor KOMMENTAR: Hva forventer vi egentlig at en gruppe unge, veltrente mennesker som blir sendt til en solrik villa full av rusbrus, HD-kameraer og begjær skal finne på? Diskutere samtidslyrikk og spille Mario kart? Publisert: 19. september 2020, 19:00 Fredrik Brimsø

Det er konsumentene som styrer programmets utvikling, og jeg vedder en fire-pakning med Urge på at om PH hadde blitt spilt inn med fullt påkledde deltakere som spilte Yatzi, så hadde 64 prosent av seerne skrudd av før første liten straight hadde havnet på blokka, skriver Fredrik Brimsø. FOTO: Privat/skjermdump TV2.no

Jeg har ikke for vane å ta de mest promiskuøse i forsvar, men når en tilsynelatende majoritet av den voksne slekt fordømmer disse personene, deres handlinger og deres fremtidsplaner så bekler jeg meg den diplomatiske skyggelua i en fart.

Paradise Hotel, «Pærra», «PH», «PhD-hellnoooo», «PenisiHD» er vel i gang med ny sesong. Og dette, mine venner, er ikke utelukkende fordi deltakerne blir overstadig beruset og besudlet, men fordi vi, forbrukerne, svitsjer inn, år etter år.

Siste skudd på skandale-stammen er at en av deltakerne blir påspandert oralsex i et ganske åpent kameralende hvor hvitt pledd og dunkel belysning måtte vike for taklys og Ittens fargesirkel. Kall det søppel-tv, kall det pornografi-substitutt, kall det glufseslafs, kall det hva du vil. Dette får selvsagt følger fra våre sosiale portåpnere i de ganske kommentarfelt, og ordlyden peker jamt over i retning av lav PH.

«Hva med barnebarna?»

«Hva med foreldrene?»

«Huffameg og huffameg og huffameg og fy!»

LES MER: 8 harde sannheter: Dette lærte Fredrik (34) av å se på «Ex on the beach»

På mange måter er jeg enig i kritikken, men samtidig kan det være greit å kontekstualisere litt. Her er noen faktasetninger som kan hjelpe på veien:

Realitysex på norsk fjernsyn har skjedd siden Blue (da ba dee) var en hit. Mennesker er frie til å gjøre sine egne valg Jeg har aldri hørt noen si «Hvor mange sexpartnere har du hatt, bestemor?»

Deltaker Maria var nylig en lovende sangfugl i «Idol», og selv om ikke hun nådde helt opp hverken tonalt eller på pallen så fristet kjendis-tilværelsen tilstrekkelig til at hun meldte seg på Pærra for å lage minst like mye lyd. På «God kveld Norge» proklamerer hun at stuntet med spredte ben og høye oktaver var et forsøk på kvinnekamp.

Vel... Den påståtte sannheten om at gjennomsnittsmannen har fjernet den orale tilbudssiden fra sitt seksuelle register kan vi sikkert ta selvkritikk for, men i essens er ikke dette kvinnekamp – det er fjernsyn.

LES MER: 8 harde sannheter: Dette lærte Fredrik (34) av å lese bøkene til Sophie Elise

I reklamebransjen taler man om stopp-effekten og hvilke grep man må gjøre for at de forbifarende skal finne det i seg å gjøre holdt ved sine produkter og tjenester.

Her får Paradise Hotel M+ i karakterboka, til tross for NG i orden og oppførsel.

Hud selger. Det samme gjør skandaler, sex og gullkorn fra blondiemunn. Så kan man alltids sette spørsmålstegn i margen vedrørende deltakernes skrupler, motivasjon og potensiale som rollemodeller, men såvidt meg bekjent står det ingenting i arbeidskontrakten om at de som melder seg på denne typen programmer har noen formell plikt til å oppfordre den kommende generasjonen til å ete sine grønnsaker, tolke sine dikt og la damene valse først gjennom døra heller.

«Pærra»er i gang med ny sesong. Og dette, mine venner, er ikke utelukkende fordi deltakerne blir overstadig beruset og besudlet, men fordi vi, forbrukerne, svitsjer inn, år etter år, skriver Fredrik Brimsø. Her er høstens deltakere av Paradise Hotel 2020. FOTO: Roy Darvik

Til alt overmål er det konsumentene som styrer programmets utvikling, og jeg vedder en fire-pakning med Urge på at om en episode av PH hadde blitt spilt inn med fullt påkledde deltakere som spilte Yatzi, så hadde 64 prosent av seerne skrudd av før første liten straight hadde havnet på blokka.

Hva fremtiden bringer for disse menneskene gjenstår å se, men det kan vel kanskje tenkes at de færreste av dem ser for seg nine to five og stasjonsvogn med det aller første. Litt grafisk innhold over en nasjonal sendeflate kan jo være en start på noen ganske solide, litt alternative karrierer.

Det fungerte jo strengt tatt ganske godt for Kim Kardashian...

LES MER: What? Har ikke ungen iPhone 11 ultra + og sko til tusen millioner?

Publisert: 19. september 2020, 19:00