Meninger Drivstoffpriser – Vanlige folk sliter MENINGER: Drivstoffprisene har aldri i Norges historie vært høyere enn nå. Hvor er tiltakene og hvorfor straffer vi allmenn befolkningens rett til å forflytte seg? Publisert: 19. mars 2022, 08:00 Anna By Knudsen

Anna By Knudsen er styremedlem i Stavanger FpU.

Vi er nå inne i en historisk periode både for verden, men også for Norge. Etter regjeringsskiftet har vi fått rekordhøye strømpriser, økning i avgifter og nå en drastisk økning i drivstoffpriser.

Kan tjene seks ganger mer enn forventet

Man kan trygt si at vanlige folks tur ble det iallfall ikke.

Ikke bare står den nåværende regjeringen kun og ser på mens landets befolkning må punge ut utallige uforutsigbare utgifter.

De legger heller ikke frem noen tiltak som kan ha en direkte lettende effekt. Dette er selv etter nyheten om at staten ligger an til å tjene seks ganger mer på olje og gass enn forventet i statsbudsjettet.

Symbolpolitikk

Dette er noe vi i FpU synes er forkastelig. Bil skal ikke anses som et luksusprodukt i Norge. I motsetning til Arbeiderpartiets symbolpolitikk og Senterpartiets tomme løfter om å holde drivstoffprisene under 20 kr, kommer Frp med direkte tiltak for å senke drivstoffprisene.

Tiltakene vi har lagt frem innebærer å senke CO₂ avgiften og fjerne

alle drivstoffavgiftene.

Hvem skal ta regningen?

Så hvorfor senker vi ikke disse avgiftene? Hvorfor hjelper vi ikke enkeltpersoner og familier som nå sliter med å få økonomien til å gå rundt?

By-hippiene i MDG som sentraliserer seg i byområder mener at bil er unødvendig, men hele Norge ligger ikke innenfor ring tre. Hva med områdene hvor man trenger bil for å kjøre barna i barnehage og skole, komme seg til jobb eller til matbutikken? Er det disse menneskene som skal betale for at den nye regjeringen ikke tar seg råd fra de millioner av ekstra kronene til å hjelpe.

Spesielt etter de har økt skattene og avgiftene mer enn de de siste 20 årene samlet.

Tomme løfter

Som Trygve Slagsvold Vedum (Sp) en gang sa i et Facebook innlegg: «Hvorfor skal vanlige folk ta regninga for regjeringen». Dette er ord jeg håper han husker i budsjettkonferansen som foregår denne uken.

Situasjonen vi befinner oss i nå viser bare at nok en gang er det kun Frp som faktisk vil gjøre hverdagen lettest for vanlige folk. Uten å begå løftebrudd og prøve å overregulere folk sine liv fra politisk hold. Til slutt vil jeg oppfordre Sp og Ap til å grave seg inn i tenkeboksen og reflektere på hvordan de faktisk kan gjøre det til vanlige folks tur å slutte med tomme løfter.

